Palma del Río dedica la Feria del Libro a sus autoras

El claustro del Convento de Santa Clara ha acogido este viernes la presentación de la Feria del Libro 2021 de Palma del Río, que bajo el epígrafe de Femenino plural "concentra un extenso programa de actividades que se llevarán a cabo del 19 al 24 de abril".

La alcaldesa del municipio, Esperanza Caro de la Barrera (PSOE), ha manifestado sentirse "muy orgullosa" de esta Feria del Libro porque "la cultura es transversal", y en ella hablan "de cultura, de igualdad y de educación". Esta Feria del Libro, según la alcaldesa, no va a ser fácil "debido a las circunstancias", pues no habrá "stands de los que disfrutar como otros años, pero las delegaciones han sabido adaptarse a las circunstancias, porque la cultura no puede parar y tiene que seguir avanzando”, ha puntualizado.

De la Barrera ha valorado que "esta programación está muy bien diseñada, y para ello las delegaciones se han volcado realizando una inversión en torno a los 12.000 euros", por lo que la alcaldesa ha pedido a todos los palmeños "que participen de esta feria de la cultura”.

La concejala de Igualdad, Jovanka Reyes, ha resaltado que “la feria de este año es singular porque va dedicada a las mujeres creativas palmeñas, que siempre han estado relegadas a un segundo plano en la cultura y que poco a poco han ido cobrando la fuerza que merecen para poder trasladar su creatividad tanto dentro como fuera de la localidad”.

De otra parte, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Belén Corredera, ha agradecido el trabajo de María José Luque, creadora del cartel de la Feria del Libro de este año y que “se ha inspirado en la creatividad, en la mujer y en la raza palmeña”.

Por su parte, Corredera ha añadido que “desde la delegación de Cultura se han organizado cinco presentaciones de libros, en su mayoría de mujeres palmeñas y de la comarca: Dori Serrano, Carmen Mateo, Gema Franco y Azucena Fernández, que presentarán sus obras y sus últimas creaciones en el Espacio Joven”.

Además, la concejala ha precisado que “a pesar de no poder contar este año con una zona de stands, la biblioteca municipal va a adquirir un fondo de libros de las autoras que participan en la feria a las librerías palmeñas. Asimismo, desde la Delegación de Turismo se va a poner en marcha una ruta literaria por los distintos puntos distribuidos en la ciudad donde se reflejan en placas frases célebres de literatos reconocidos, relacionadas con el espacio en el que se ubican o con la historia de Palma del Río”.

Por parte de las delegaciones de Infancia, Juventud y Educación, el concejal Carlos Muñoz, ha insistido en “destacar la cultura hecha en Palma por la gente de Palma”. Muñoz ha informado de la puesta en marcha de unos talleres literarios “que se van a realizar en el centro de congresos para los que ya hay más de 80 inscripciones".

"También se ha organizado una actividad que consistirá en un trueque de libros que llevará a cabo la Asociación Fusión 21 en el Espacio Joven, y por otro lado, se ha llevado a cabo una edición de cuentos que se donará a los centros de primero y segundo ciclo de educación infantil”, ha indicado Muñoz.

Por último, el edil de Educación ha señalado que “se ha llevado a cabo la edición de 60 vinilos que se instalarán en todos los colegios con frases de fragmentos de obras literarias, realizados por Lucía Expósito. Asimismo se ha realizado el primer concurso Palma del Río, tu primera obra, en la que los escolares de sexto curso de primaria han realizado dibujos relacionados con el patrimonio local que se verán reflejados en un libro y un cuadro realizado por una pintora palmeña”.