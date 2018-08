El PSOE trabajará para aplicar la rebaja del IRPF al olivar "de la forma que sea"

El delegado advirtió además de que "la necesidad de justificar una pérdida del 30% no figura en ningún documento ni normativa y que se utilizó de forma indiscriminada, perjudicando en este caso a los agricultores cordobeses". "Así se le hizo saber al Ministerio cuando en el mes de mayo ratificaba su decisión en base a unos criterios que no se correspondían con los informes remitidos desde Andalucía", insistió.

Sin embargo, dijo que el Gobierno consideró la situación de sequía únicamente para el caso del olivar de Jaén advirtiendo que sólo en esa provincia se habían provocado pérdidas por encima del 30%. Zurera recordó en este sentido que entonces el Ministerio "tomó datos del aforo realizado en octubre, datos que no formaban parte del informe, y que en cualquier caso no se correspondían con los reales que sí se recogían en la información remitida desde la Consejería". Para Zurera, "la Junta sin embargo sí justificó la situación de sequía para todo el olivar andaluz".

El rechazo al nuevo objetivo de déficit "afecta" a los consistorios

La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, avisó ayer de que la no aprobación de la senda de estabilidad y los objetivos de déficit a finales de julio en el Congreso de los Diputados "afecta a los ayuntamientos", que "tienen muchos problemas con la financiación, la normativa que aprobó el Gobierno del PP" e igualmente para la ejecución del superávit. La socialista abundó en que dicho superávit "sólo lo pueden invertir en aquellas cuestiones que se consideran inversiones financieramente sostenibles, que fue el límite que impuso el Gobierno de España de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, impidiendo a los ayuntamientos poner en marcha políticas de empleo", entre otras "restricciones que no tiene sentido que se mantengan", agregó. Al respecto, aseguró que el Gobierno del PSOE es "sensible" con los ayuntamientos y "entiende que la autonomía municipal debe estar garantizada y protegida", frente a los grupos de la oposición que "cercenan la posibilidad de devolver a los consistorios la autonomía municipal y modificar los criterios para invertir el superávit". En este sentido, Serrano remarcó que "el debate es: o se está a favor de aumentar los ingresos para los servicios públicos, que haya más sanidad, educación y recursos para dependencia e infraestructuras, o en contra", de modo que "las fuerzas de la oposición han demostrado en el Congreso de los Diputados que están en contra de más y mejores servicio públicos", lamentó. Asimismo, dijo que el hecho de que "el PP y la nueva derecha naranja mantengan la oposición a relajar los objetivos de déficit y aprobar la senda de estabilidad no extraña al PSOE, porque no están a favor de los servicios públicos", pero "sí extraña que lo hagan fuerzas políticas de izquierda y Podemos, porque impiden que haya servicios públicos de calidad", advirtió la socialista. Ante ello, desde el PSOE andaluz se ha pedido a los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados que "sean sensibles". / e. p.