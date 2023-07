El PSOE de Puente Genil acusa al PP de aplicar “políticas de retroceso” en el Ayuntamiento

El edil socialista del Ayuntamiento de Puente Genil José Antonio Gómez ha mostrado su malestar por el cambio de planes del equipo de gobierno sobre la construcción del campo de fútbol inicialmente proyectado en el barrio de la Pitilla, un proyecto que ha sido descartado para construir, en su lugar, un campo de fútbol 7 en el anexo del Estadio Manuel Polinario.

“El PP dijo en campaña electoral que venía a reactivar Puente Genil y, hasta ahora mismo, aparte de quejarse de esa herencia recibida con la que está yendo a todas las administraciones a hacerse fotos gracias a proyectos y subvenciones preparadas por el gobierno anterior, y aparte de hacerse muchas fotos y vídeos para subir al nuevo instagram del Ayuntamiento, lo más grave es que está aplicando en Puente Genil una política de retroceso”, ha considerado quien fuera concejal de Deportes en el anterior mandato.

Gómez ha considerado que en este mes de mandato que lleva el PP gobernando “ha tirado por tierra una inversión que completaba la actuación en un barrio tan importante como es el de La Pitilla”.

“Esa inversión y mejora de los servicios que el gobierno socialista ha estado aplicando tanto en barrios como en aldeas durante su mandato, ahora, de un plumazo, lo ha desechado el PP, y vemos como mejoras realizadas como la Plaza Tres de Abril, la zona ajardinada con instalación de elementos biosaludables, la zona del pump truck, o la plaza reformada en la trasera de Espuny, no se culminará con el proyecto del nuevo campo de fútbol que venía a resolver las necesidades que tenía no sólo el barrio, sino que también satisfacía las necesidades que tenía la localidad en materia deportiva”, ha apuntado.

A su juicio, “la política de retroceso que demuestra el PP a nivel nacional, la acomete el PP de Puente Genil ya que la ciudad no va a salir de la lista negra de ciudades de más de 20.000 habitantes que únicamente tienen un campo de fútbol y de la que íbamos a salir con este proyecto de más de 500.000 euros, que iba a dar más vida al barrio y que permitía que los padres de los muchos niños que viven en este barrio no tuvieran que coger el coche para acudir al Estadio Manuel Polinario pudiendo entrenar aquí mismo, pero el señor Velasco ha decidido tirar esa inversión a la basura”.

Por otra parte, Gómez ha recordado que las deficiencias del césped del Polinario deben atenderse con partidas para mantenimiento y no se pueden financiar con la partida de inversiones a la que pertenecen esos 500.000 euros. “Yo mismo le trasladé el 20 de junio, por escrito, que existía un presupuesto de 37.000 euros para poner a punto el césped del Polinario por la misma empresa que lo instaló, no justifica para nada que una partida de más de medio millón de euros, que incluía un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7 para complementar las instalaciones deportivas del barrio de la Pitilla, no se lleve a cabo”, ha expuesto.

El concejal socialista también ha avanzado que ese campo de fútbol 7 anexo al Polinario que ha anunciado el PP va a generar el problema de saber “dónde se van a ubicar las atracciones de feria de los próximos años, o dónde se va a habilitar aparcamiento para los grandes partidos”.

“Son problemas que surgen de esa mala decisión del gobierno del PP, que finaliza deja este llano de la Pitilla baldío para que los vecinos saquen a sus perros y den un paseo”, ha insistido.

El edil socialista ha asegurado que “hasta ahora el PP sólo nos traslada problemas más que soluciones, y el ejemplo está en un campo de fútbol 11, que era una solución, que ya estaba proyectado, que había pasado por comisión de obras, que había pasado por Pleno, que tenía partida presupuestaria”.

Además, ha subrayado que “el PP, Sergio Velasco, se carga de un plumazo todos esos acuerdos para, a su criterio, y sin consultarlo con nadie, ni con partidos políticos, vecinos de la asociación de vecinos de la Pitilla, ni con el club, y tomar una decisión que, según él, cubren las necesidades de Puente Genil con un simple campo de fútbol 7 en los aledaños del Estadio Manuel Polinario”.