El PP exige al Gobierno la implantación de la línea de tren entre Puente Genil y Córdoba

El Partido Popular de Córdoba ha pedido al Gobierno central la implantación de la línea ferroviaria de media distancia entre Puente Genil y Córdoba, dentro de la línea existente Córdoba-Bobadilla-Málaga. La senadora Cristina Casanueva y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, han reivindicado este viernes que "es necesario que el Gobierno actualice el mapa ferroviario andaluz y cordobés para que se ajuste a las actuales necesidades de movilidad de los ciudadanos".

La senadora ha recordado cómo hace unas semanas el grupo del PP en el Senado, a través de una moción que fue aprobada a pesar de la abstención del PSOE, solicitó al Ejecutivo un "compromiso claro y rotundo sobre las necesidades de Andalucía y de Córdoba en materia ferroviaria, y entre ellas se incluye una línea de media distancia entre Puente Genil y Córdoba, además de agilizar los proyectos y las obras del Corredor Ferroviario Central, vital para el desarrollo económico y logístico de nuestra provincia y de Puente Genil".

“La movilidad está cambiando y el tren está siendo impulsado por Europa como medio de transporte colectivo y sostenible. Los fondos europeos se están destinando al ferrocarril y no podemos dejar pasar la oportunidad de poner en marcha una infraestructura que ya existe pero que no está en uso como es esta la línea férrea. Por ello consideramos primordial hacer los estudios necesarios para ponerla en marcha, porque hay muchos vecinos que se mueven entre Córdoba y Puente Genil por trabajo, por estudios, por temas sanitarios, etc. y esto facilitaría el transporte de una manera sostenible”, ha comentado la senadora.

Casanueva ha indicado que la línea de tren de media distancia entre Puente Genil y Córdoba supondría mejorar los servicios de movilidad de 78.800 vecinos hacia Córdoba y más de 323.700 vecinos a diferentes municipios de la provincia.

Además, argumenta la senadora, dado que esta línea actualmente no existe como media distancia, ni los pontanenses ni los cordobeses se pueden beneficiar de las bonificaciones de los abonos de transporte que sí disfrutan otros ciudadanos en este tipo de conexiones. “Los vecinos de la comarca de la Vega tienen una línea de media distancia que los lleva a Córdoba gratuita, pero los vecinos de la Campiña no la tienen”, ha dicho.

Casanueva, en el Senado y a instancias del alcalde de Puente Genil, ha preguntado al Gobierno si se contempla la puesta en marcha de la línea de Córdoba-Bobadilla-Málaga. "El Gobierno nos ha respondido que necesita la declaración como Obligación de Servicio Público por el Consejo de Ministros, y eso previamente necesita un análisis que justifique con criterios técnicos y objetivos la inclusión de nuevas Obligaciones de Servicio Público (OSP); además las peticiones realizadas por las administraciones y la sociedad son tomadas en cuenta para la realización de los correspondientes estudios de viabilidad, y si esos estudios aseguran el aprovechamiento de la línea, se incluirían como OPS por el Consejo de Ministros e incorporarían al contrato entre la administración General del Estado y Renfe Viajeros", ha relatado.

Por ello, desde el Partido Popular se presentarán mociones en los ayuntamientos instando al Gobierno a tener en cuenta esta línea de media distancia y para que comience en este 2024 con los estudios necesarios para poner cuanto antes este servicio de transporte a disposición de los ciudadanos. “Una vez más lo reitero, no somos más que nadie pero tampoco menos y nuestra provincia no puede seguir siendo castigada por el PSOE de Sánchez con menos inversiones que otros territorios; en Córdoba merecemos más tren y merecemos tener conexiones ferroviarias que garanticen la movilidad sostenible de los cordobeses”, ha concluido.