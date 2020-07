El PP acusa al PSOE de usar la Semana Santa de Baena como “arma arrojadiza” y “con fines partidistas”

El PP ha reaccionado a las declaraciones vertidas por el PSOE en relación al archivo de la solicitud para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa Baena “por falta de la subsanación requerida dentro del plazo exigido” por el ministerio de Turismo. La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda (PP), respondió de forma contundente a las acusaciones del PSOE y criticó que “la Semana Santa esté siendo utilizada como arma arrojadiza contra el actual equipo de gobierno y con un uso partidista”, e insistió en que “se ha hecho daño de forma consciente y deliberada a la Semana Santa por el mero hecho de dañar la imagen de la alcaldesa”.

Asimismo, la edil popular indicó que “se nos acusa de no haber hecho nada durante un año en el tema del expediente y el problema es que cuando tomamos posesión del gobierno, descubrimos que ese expediente ya estaba desistido porque no se habían presentado las subsanaciones que se nos pedían desde el ministerio”.

Concretamente, Piernagorda detalló que “fue en noviembre de 2018 cuando el ministerio comunicó que el expediente sería archivado si en el plazo de diez días no se subsanaba con el envío de diez publicaciones de carácter internacional con difusión nacional y en nueve meses no se envió ninguna publicación”. Aun así, “sí se contrató a una empresa, por un importe de 46.000 euros, realizando solo pantallazos que se pagaron y que no se llegaron a enviar”.

La alcaldesa explicó que, en agosto de 2019 y ante la ausencia de estas publicaciones, la Secretaría de Estado de Turismo informó al Ayuntamiento de que el expediente estaba desistido”. En opinión de la regidora baenense, desde el mes de enero de 2019 el PSOE ya conocía esta situación pero “lo ocultó porque había elecciones municipales”.

Ante estas críticas del PSOE, Piernagorda les dijo que iban a tener en el pleno “una oportunidad de oro” para aprobar el presupuesto y hacer propuestas para mejorar la partida destinada” a este fin.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier Vacas, aseguró que se pusieron a trabajar desde el momento en que tuvieron conocimiento, en agosto de 2019, de que el expediente estaba desistido y criticó que “el PSOE nos acusa de desidia cuando ellos han tenido seis años con seis semanas santas activas y no han podido conseguir la declaración y nosotros solo hemos tenido dos meses y ninguna semana santa activa”.

De igual forma, Vacas insistió en que “si nos acusan de ocultar documentación y nos exigen que pidamos disculpas, también el PSOE tiene que pedirlas” y sentenció aclarando que “se va a llegar a la declaración sí o sí” con un nuevo expediente de acuerdo con la normativa del año 2019.

El concejal de Cultura adelantó que ya han contratado a un empresario para realizar esta labor, el cual solo va a facturar si las publicaciones que consigan son válidas y aceptadas por el ministerio, trabajando así “a éxito” y sin que el Ayuntamiento gaste dinero sin resultado alguno.