La Junta impulsa 55 proyectos en materia hidráulica para garantizar el agua en Córdoba

La Junta de Andalucía impulsa 55 proyectos en materia hidráulica para garantizar el agua en Córdoba en los próximos años. Los trabajos, centrados en la depuración o el abastecimiento de agua, algunos en ejecución, otros en licitación o información pública, suman una inversión de 176,4 millones de euros y la mirada puesta en el año 2027, aunque los tiempos estimados poco se suelen cumplir.

Los datos son un nuevo balance en inversión de infraestructuras hidráulicas que ha ofrecido la Junta de Andalucía en Córdoba. El delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, ha querido destacar este martes que el 88% de la inversión en materia hidráulica lo está llevando a cabo la administración autonómica, mientras que la del Gobierno de España "apenas supera el 3,5%", aún y cuando tiene las competencias de las cuencas hidrográficas del Guadiana y el Guadalquivir, ha criticado.

Más allá de eso, los últimos proyectos que han salido a licitación son la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Albendín y la de Fuente la Lancha. La primera ha salido a concurso por 6,9 millones de euros y una duración de 24 meses, y la segunda por 2,9 millones de euros y 18 meses.

Según ha detallado Molina, en licitación hay un total de cuatro proyectos, que suman 28 millones de euros y que incluyen también la EDAR de Fuente Palmera y las obras de abastecimiento de La Colada, que cuestan 11 millones de euros. Para la conducción definitiva de La Colada a Sierra Boyera se presentaron 30 ofertas, que se han evaluado ya y quedaría ir a la mesa de contratación, abrir los sobres económicos y "si no hay problema" se podrá adjudicar la obra en breve. Las obras van a permitir asegurar el abastecimiento de agua en la zona Norte "venga la situación que venga" y que "no vuelva a ocurrir que los vecinos lleven diez meses sin agua potable por haber abandonado esa obra en 2009".

Ahora mismo hay cuatro proyectos en ejecución, por 15,4 millones de euros, de agrupaciones de vertidos y depuradoras: la de San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, la ampliación de la depuradora de Pozoblanco y la mejora de la potabilizadora de Sierra Boyera, que ejecuta la Diputación de Córdoba con financiación de la Junta para esos 80.000 vecinos del Norte de la provincia.

La Junta sumará en breve seis proyectos más por 21 millones de euros: la depuradora de La Granjuela, Santa Eufemia, El Guijo, Algallarín, Guadalcázar y Fuente Tójar. De esos 55 proyectos están en fase de inicio de expropiaciones tres, por 47,4 millones de euros: el de La Rambla-Montalbán, la depuradora de La Carlota y la de Rute.

Asimismo, en el último decreto de sequía aprobado por el Gobierno andaluz se incluyeron los proyectos de la estación de bombeo de la ETAP Iznájar-Casilla del Monte, y la línea eléctrica aérea de media tensión de sondeos de Fuente Alhama, en Priego de Córdoba, por 1,2 millones de euros, que están en fase de elaboración de convenios.

Siete proyectos han finalizado el trámite de información pública, dos están en fase de evaluación ambiental, entre ellos el abastecimiento en alta de Cerro Muriano, que tendrá un coste de 15,4 millones de euros, mientras que 27 proyectos están en fase de redacción.

"Andalucía está siendo líder en la lucha contra la sequía", ha asegurado Molina, con unas inversiones que "hay que llevar a cabo llueva o no llueva". Aunque los últimos datos por las borrascas en Córdoba "hacen que estemos optimistas, no podemos caer en errores del pasado y abandonar unas infraestructuras que deberían haberse hecho hace mucho tiempo". Molina ha celebrado que "nos preparemos para las futuras sequías y que no nos pille con los deberes sin hacer", por lo que "es importante que todas las infraestructuras estén hechas".

Adolfo Molina ha afirmado que desde 2006 era obligatorio tener la depuración del agua de vertidos por legislación europea, pero en 2024 "seguimos haciendo esas obras, puesto que los gobiernos anteriores no las hicieron". Además, ha recordado que "se cobra el canon del agua a todos los ciudadanos porque Europa multa a los municipios que no depuran según la legislación".

El delegado de la Junta en Córdoba ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno central la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera, unida a la conexión definitiva de La Colada y la potabilización, que lleva a cabo ahora la Diputación.