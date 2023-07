Juanma Moreno en Puente Genil: "La vía directa para poner fin al 'sanchismo' es el PP y Alberto Núñez Feijóo"

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que "la vía directa para poner fin al sanchismo" en las elecciones generales del próximo 23 de julio es el PP y el presidente Alberto Núñez Feijóo, para así "pasar página a Sánchez por faltar a la palabra y no entender las necesidades de Andalucía".

Así lo ha destacado en Puente Genil en un acto con militantes, simpatizantes y miembros de las candidaturas del PP de Córdoba para el 23J junto con el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo; el presidente local del PP de Puente Genil, Sergio Velasco; el presidente provincial, Adolfo Molina; y la número uno por la provincia al Congreso de los Diputados, Isabel Prieto.

Durante su intervención, el presidente andaluz ha señalado que "quedan diez días paradecidir el futuro de España", concretamente "si queremos seguir con un presidente sin rumbo, que no tiene proyecto, capaz de ceder a los chantajes de radicales que norepresentan la pluralidad de los españoles y que nos ha acostumbrado a la mentira".

“Tenemos la oportunidad de pasar página a la historia del sanchismo”, ha dicho recordando que Sánchez "no ha estado con Andalucía ni con la provincia de Córdoba citando como ejemplos la Variante Oeste o la reforma de la A-4". “Eso es el sanchismo: faltar a la palabra y no entender nuestras necesidades. No merece la confianza porque no ha sido capaz de entendernos”, ha recalcado.

Para Juanma Moreno, el 23J toca contestar a Sánchez “democráticamente” ante sudecisión de convocar elecciones para "desmovilizar al electorado". “La vía directa para sacar a Sánchez de La Moncloa es votando al PP”, ha insistido dirigiéndose a los votantes de todas las formaciones como a los del PSOE que están “cansados del proyecto político secuestrado por el personalismo de Sánchez”.

Por ello, ha pedido volver a contar con la confianza de los andaluces, como ya ocurrió el pasado 28M. “No les vamos a decepcionar”, ha asegurado al afirmar que "Andalucía es hoy distinta a la que el Gobierno regional heredó del PSOE compitiendo en la actualidad con las comunidades que más crecen en España a base de trabajo, cercanía y honestidad".

Juanma Moreno ha recordado además la figura de Miguel Angel Blanco en el 26aniversario de su asesinato por ETA, fecha en la que era presidente de las NuevasGeneraciones de España. “Su nombre es una historia de dolor del pueblo español y deesperanza y resistencia. El pueblo dijo basta y empezamos una carrera unidos paraderrotar a ETA. Aquí derrotó a ETA el conjunto de una nación capaz y valiente”, ha dicho.

Singularidad hidráulica de Andalucía

Ha recordado además la "falta de medidas" por parte del Gobierno central ante lasconsecuencias de la sequía en Andalucía, la región más seca de Europa, subrayando que es una de las razones para votar al PP el próximo 23J. “Sin agua no hay turismo, industria, presente ni futuro. Si la falta de lluvias continúa, podríamos perder hasta siete puntos de nuestro PIB y 145.000 empleos”, ha alertado.

Frente a ello, el presidente andaluz ha afirmado que pedirá la singularidad hidráulica de Andalucía el próximo mes de septiembre en Bruselas con el apoyo del próximo Gobierno de España que "estará liderado por Alberto Núñez Feijóo, un presidente que sí dará su apoyo y auxilio a Andalucía".