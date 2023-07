Fernando Priego: "Los españoles viven ahora peor que hace cinco años; es el gran fracaso de Sánchez"

"Los egabrenses me han demostrado con su apoyo en en las urnas que defienden a su alcalde tanto en su gestión diaria en el Ayuntamiento como a la hora de elevar mi voz y defender a mi pueblo, Cabra, y al resto de la provincia de Córdoba en las Cortes Generales", sentencia Fernando Priego (Málaga, 1981), quien llegó a la Cámara Alta en 2016. "Yo estoy muy feliz en el Senado. Es muy importante que se escuche la voz de los ayuntamientos en el Senado, que se defienda el municipalismo en la Cámara Alta, algo que es una apuesta del PP, y creo que como alcalde soy muy útil para ello", sentencia.

-¿Y cómo se defiende el municipalismo desde la Cámara Alta, esa Cámara tan desconocida?

-En el Senado siempre ha estado muy acentuado el papel que en él juegan las comunidades autónomas; sin embargo, los ayuntamientos no dejan de ser administración general del Estado en igualdad de condiciones al resto. No son ni los hermanos pequeños, que tienen que estar tutelados, ni que que tengan que estar supervisados por ningún otro organismo. Creo que en los últimos años, frente al insistente ataque del Gobierno de España al municipalismo, con episodios casi dantescos como aquel intento de incautar los remanentes de tesorería de los ayuntamientos para ponerlos a disposición del propio Gobierno de Sánchez, se ha visto como la fuerza del municipalismo se puede escenificar en la Cámara Alta y cómo se pude hacer de forma útil. Porque precisamente fue una moción del grupo parlamentario popular en el Senado la que paró en seco ese intento de incautar los remanentes a los ayuntamientos. O la defensa que estamos haciendo también para que cuando se habla de financiación de las comunidades autónomas a la misma vez se hable de la financiación de las entidades locales.

-¿Y cómo se traduce ese trabajo en el Senado específicamente en Córdoba?

-Algunos temas muy importantes para esta ciudad y esta provincia han sido motivo de preguntas al Gobierno en las secciones de control, de iniciativas parlamentarias, de preguntas ordinarias o de mociones. Durante los últimos cuatro años, el PP ha defendido a la provincia de Córdoba desde el Norte hasta el Sur llevando a la Cámara Alta iniciativas para que se hagan realidad políticas que recaen en la gestión y en las competencias del Gobierno de la Nación.

-¿Como cuáles?

-Por ejemplo, si hablamos del Norte, hemos estado muy preocupados por la sequía, unos problemas en los embalses que se podrían haber evitado si el Gobierno de España hubiese hecho las infraestructuras hídricas que tenía comprometidas. Con respecto a la capital, por ejemplo, hemos hablado de los incumplimientos de Sánchez con las dos comisarías de Policía Nacional que había comprometidas, sobre las que Sánchez, una vez más, nos mintió reconvirtiéndolas en una sola. Y respecto al Sur, hemos hablado del proyecto del río Cabra, que fue también comprometido, financiado y aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha metido en un cajón el Gobierno de Pedro Sánchez. Y como esas hay muchas otras iniciativas que ha llevado el PP, como, por ejemplo, la de los cuarteles de la Guardia Civil, de la Nacional 431, que es tan importante convertirla en autovía y que nuevamente ha vuelto a sufrir un engaño por parte del Gobierno de Sánchez al dejar un tramo de esa autovía que no se va a desdoblar.

-¿Por qué necesita Córdoba un Gobierno nacional del PP?

-En primer lugar porque significaría tranquilidad para los cordobeses. Los cordobeses saben que cuando gobierna el PP a la provincia se le trata bien y la transforma con muchos proyectos que viene anhelando la provincia de Córdoba. En segundo lugar, porque tendríamos un Gobierno previsible, sensato y que apuesta por el encuentro y por el diálogo, no como ha ocurrido en los cinco años de Gobierno socialista, un Gobierno que ha intentado enfrentarnos entre partidarios de Sánchez o enemigos de todo. Córdoba ganaría un presidente del Gobierno, como es Feijóo, que cree en las instituciones y respeta la lealtad institucional. Y además ganaría mucho, porque los gobiernos leales y que respetan las instituciones del PP tendrían una sinergia muy positiva para esta provincia al estar gobernados por el mismo partido tanto la Diputación, como la Junta y el Gobierno de España.

-El PP ganó en la provincia de Córdoba en las pasadas autonómicas y en las municipales, cuando siempre lo hacía el PSOE. Queda por ver si la historia se repetirá en las generales. ¿Estamos asistiendo a hechos puntuales o este auge de la derecha supone un cambio sociológico en España?

-Creo que hay un poco de todo, pero principalmente creo que hay un gran hartazgo en la sociedad española. Los españoles no toleran, y hacen bien, a un presidente que miente continuamente, a un responsable público que cambia de opinión cada cinco minutos, a un presidente a quien le interesa políticamente mentir para conseguir el apoyo de sus aliados parlamentarios, de esos pactos de la vergüenza con terroristas e independentistas. No toleran a un presidente que ha rebajado el delito de malversación, ha prácticamente eliminado el delito de sedición, ha pactado con Bildu y se ha aliado con la izquierda más radical. Además, los españoles no toleran que el presidente no haya tenido escrúpulos en poner a las instituciones, que son de todos, al servicio de su partido y de su interés personal; incluso Sánchez ha destruido al PSOE y ha utilizado las siglas históricas del partido al servicio de su proyecto personal. Como ha puesto al servicio de la ideología todo el aparato del Estado, tramitando leyes muy importantes por procedimientos de urgencia hurtándole al Congreso y al Senado su labor legislativa; lo que ha llevado por ejemplo a un escándalo tan gravísimo como el de la Ley del Solo Sí es Sí, cuyo principal responsable es Sánchez, que la defendió durante meses a pesar de las deficiencias normativas que esta ley tenía.

-¿Confían, después de los buenos resultados para el PP en las autonómicas y las municipales, en llegar, por lo menos, a los tres diputados en el Congreso, uno más de los que tienen ahora y su cifra histórica alcanzada con Rajoy?

-Nosotros vamos a por todas. El presidente Feijóo viene a ganar con solvencia y con garantía de un gobierno estable y fuerte que pueda poner en marcha las 365 medidas que incluye nuestro programa electoral, un programa basado en los problemas que realmente preocupan a la gente, a los cordobeses.

-¿Y cuáles son esos problemas?

-Pues, en primer lugar, vamos a ayudar a que los ciudadanos y las familias puedan llegar a fin de mes, a que puedan pagar la hipoteca, a hacer frente a los precios de los productos básicos.... Esa es la política real a la que hay que hacer frente ahora y a la que se compromete el presidente Feijóo con esas bajadas fiscales para las rentas medias y bajas del IRPF o la bajada del IVA para productos básicos. Y es que tras cinco años de Gobierno socialista de Pedro Sánchez la situación económica doméstica que viven los hogares en España es mucho peor, los españoles viven mucho peor, por lo tanto, es el gran fracaso del presidente. Pero además, hay que hablar de Sanidad, de Educación, de ese gran Pacto por el Agua que necesita este país y que ahora se está viendo tan necesario. En definitiva, se trata de dar soluciones a problemas reales de la gente y, sobre todo, de prestigiar a las instituciones y a la imagen y la honestidad de las instituciones. Hay que volver a reformar todas esas leyes que han permitido que quien quiera atentar contra los principios y el edificio constitucional español pueda ser perseguido, que quien tenga la tentación de meter la mano en la caja sea castigado con toda la fuerza de la ley, lo haga quien lo haga...hay tantas cosas que hacer que preocupan a la gente, y por supuesto, salimos como mínimo a por el cuarto diputado y a por los tres senadores, por que es lo que necesita esta provincia y este país, un cambio de rumbo radical y urgente que no puede esperar más allá del 23 de julio.