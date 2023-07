María de los Ángeles Luna: "Si la gente quiere seguir avanzando en derechos y libertades, la única opción es el PSOE"

María de los Ángeles Luna (Córdoba, 1962) es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y una veterana en la gestión política, por lo que conoce muy bien el funcionamiento de la Administración. Además de haber ocupado distintos puestos de responsabilidad en instituciones públicas, ha sido edil socialista en el Ayuntamiento de de la ciudad entre 2007 y 2011 -"donde aprendí mucho por la cercanía con las personas", defiende-, delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba y entre 2019 y 2023 ha sido senadora. En la Cámara Alta ha presidido la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia.

-Vuelve al Senado, una Cámara Alta donde la labor que se realiza no es del todo conocida por los ciudadanos...

-Puede ser una Cámara desconocida, porque no nos hemos implicado lo suficiente para darla a conocer, pero es muy útil. Es la única institución donde hay una comisión de comunidades autónomas, donde se atienden asuntos territoriales. Es una Cámara de segunda lectura, donde se garantiza que las leyes que llegan a ella van a salir lo más consensuadas posibles, lo cual es importante. Y además es una Cámara de control al Gobierno.

-¿Cómo han trabajado en el Senado por Córdoba?

Los senadores socialistas por Córdoba, hemos sido tres en la pasada legislatura, hemos aportado a la provincia muchas iniciativas y hemos defendido muchas leyes importantes para la ciudadanía cordobesa. Iniciativas como, por ejemplo, la que llevé para la prevención de los suicidios tanto infantiles como juveniles. Creo que es importante que, después de un pandemia, velemos por la salud mental de la ciudadanía, que hagamos programas sobre todo de prevención, porque la patología en salud mental requiere primero de muchos profesionales especializados y después de recursos, como se han puesto encima de la mesa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con incluso un teléfono, el 024, desde el que se han atendido más de 120.000 llamadas de desesperación, de las que 8.500 eran en riesgo de suicidio y creo que es muy importante haber atendido a esas personas. Ese teléfono ha costado más de tres millones de euros en el año que lleva implantado. Respecto a mi trabajo en el Senado, hacer y defender leyes y verlas publicadas en el BOE, como por ejemplo la Ley de Reforma de las Pensiones, que ha beneficiado a tantísimas personas, la verdad es que a mí se me pone todavía el vello como escarpias cada vez que lo pienso.

-En esta campaña electoral tanto desde la derecha como desde la izquierda se está hablando mucho de sanchismo, ¿qué es el sanchismo?

-El sanchismo es el socialismo. Se lo digo así de contundente. Es algo que se han inventado las élites mediáticas y económicas para defenestrar y demonizar a una persona que es un socialista; algo que ya se hizo antes con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora, porque los socialistas somos molestos con lo que estamos haciendo, poner en valor empleo de calidad, nuevas tecnologías, la lucha contra el cambio climático..., inventan un concepto, como ya hicieron anteriormente, lo que significa atentar contra el socialismo, y no los vamos a dejar.

-El PP ganó en la provincia de Córdoba en las pasadas autonómicas y en las municipales, cuando siempre lo hacía el PSOE. Queda por ver si la historia se repetirá en las generales. ¿Estamos asistiendo a hechos puntuales o este auge de la derecha supone un cambio sociológico en España?

-Yo pienso que cada proceso electoral es un mundo aparte. Y respecto a las generales la gente tiene muy claro lo que quiere para España, avanzar y crecer, que es lo que hemos venido haciendo durante esta última época complicada en la que, por desgracia, hemos sufrido una pandemia, una guerra a las puertas de Europa con unas consecuencias económicas y sociales importantes y una sequía importante. En este contexto, creo que son muy importantes todas las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para que España avance. Y tenemos que seguir avanzando y creciendo.

-¿Por dónde pasa la campaña electoral del PSOE en Córdoba?

-Por trabajar, por salir todas las mañanas a explicarle a las personas lo que hemos hecho en el Gobierno; y todo ello mirándole a los ojos, porque estamos orgullosos y orgullosas de ese trabajo que los socialistas hemos realizado y de lo que vamos a hacer a partir del 23J. El socialismo tiene 144 años, por algo será, y si la ciudadanía nos da la confianza vamos a seguir trabajando desde la honestidad. Los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba nos conocen, saben quienes somos, saben como trabajamos, saben que nos echamos a la calle y que somos capaces de arremangarnos para estar al lado de las personas que más lo necesitan.

-Desde la izquierda, ya ocurrió también en anteriores campañas electorales, defienden que al PP no le dolerá en prenda echar mano de Vox si lo necesita para gobernar, ¿tan convencidos están de ello?

-Bueno, si aplica lo que dice de dejar gobernar al partido más votado esa ecuación no sería posible. De todas formas, el PP, que ha sido partido de gobierno, se ha ultraderechizado, y eso sí que es preocupante. Ya no hace falta que eche mano de Vox, porque ha asumido las tesis de Vox, ya tiene a Vox dentro. Vox salió del PP y el PP ha vuelto a coger los postulados de Vox, por lo que no nos sorprendería esa alianza, que pacten como ya han hecho en Extremadura, Aragón, Baleares y Valencia y que al final lo hagan también en Murcia. No nos sorprendería que lo hicieran también a nivel nacional, pero creo que la ciudadanía los va a poner en la oposición otros cuatro años.

-En los días que lleva de campaña electoral, en la calle, ¿qué ha palpado entre la ciudadanía?

-Hay de todo, es lógico, gente más animada y menos. Pero lo que yo veo es que hay ánimos de seguir avanzando, la gente tiene que apostar por el PSOE, es la única opción para ello y es lo que estamos transmitiendo. Si la gente quiere retroceder en avances, en derechos sociales, en libertades, en políticas de cambio climático, en renovables... lo tiene claro, la opción es Feijóo. Desde el PP lo tienen claro. Hasta el día de hoy, al PP no le escuchado ni una sola iniciativa de futuro, solo criticar y demonizar la figura del presidente, al que no han considerado en toda la legislatura un presidente legítimo, cuando ha gozado del voto de la ciudadanía en una época en la que ya no tenemos políticas de mayorías, lo que es un poco absurdo.

-¿Para usted cuáles son las políticas más importantes que ha llevado a cabo el Gobierno de Sánchez?

-Todas las políticas económicas y de empleo, que han cambiado para bien la vida de las personas, han sido súper importantes; sacar a las personas de la vulnerabilidad con políticas sociales, también, como también lo han sido las políticas de igualdad, como ocurrió con la Ley Zerolo...Para nosotros lo socialistas son muy importantes todas las medidas que se traduzcan en avances sociales.

-¿Por qué hay que votar al PSOE?

-Le insisto en que el PSOE tiene 144 años y los ciudadanos nos conocen y saben como somos, que nuestras políticas son transformadoras, tenemos ideas y queremos avanzar. Si la ciudadanía cree en nosotros y cree que eso es lo que vamos a hacer tiene que apostar por nosotros, no hay otra, porque la otra opción, la del PP, significa retroceder en el tiempo y con la ayuda de la ciudadanía no vamos a retroceder ni un ápice en todos los derechos ni libertades que hemos conseguido, derechos sociales, económicos, políticos...toda clase de derechos. De hecho, hemos intentado cambiar el término minusválido en la Constitución y el PP se negado e ello, lo una visión del retroceso en el que piensa el PP. El voto útil es votar al PSOE, es que no queda otra, somos el partido que avanza, que transforma, somos progresistas....

-Si tras el 23J continúan en el Gobierno, ¿cuáles son las necesidades prioritarias a afrontar en Córdoba?

-Para Córdoba bienvenido sea todo lo que venga económicamente hablando. En materia de Presupuestos Generales del Estado, con el Gobierno de Pedro Sánchez salimos de la cola en la que estábamos inmersos a nivel nacional con Rajoy. En esos presupuestos, las inversiones reales para Córdoba suman ahora 169,54 millones de euros. Además, todas las inversiones que se han hecho en pensiones, en el salario mínimo interprofesional y en el vital... todo ha repercutido en la economía cordobesa, como ha repercutido el decreto de sequía en las actuaciones de urgencia entre Sierra Boyera y La Colada en el Norte de Córdoba. Y no me olvido de algo que es muy importante, la Base Logística del Ejército de Tierra, proyecto por cuya ubicación en Córdoba apostó una cordobesa, Carmen Calvo, cuando era vicepresidenta del Gobierno, y proyecto que se suma a la infraestructura para la logística civil que también se puso en marcha en Córdoba con el gobierno de otra socialista, de Isabel Ambrosio. La Base va a generar miles de puestos de trabajo. También vamos a apostar en materia de logística por el Ramal Central Ferroviario. Esas políticas económicas y de infraestructuras van a redundar en el bien de la provincia de Córdoba sí o sí.