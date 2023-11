A por el premio de Ferrero Rocher: las mujeres de Iznájar tejen bombones y organizan un Ferrero Knitting

Una de las citas más esperadas de Iznájar es su habitual Urban Knitting en el que nada se ha resistido al crochet de las iznajeñas. Esta ocasión no iba a ser menos y, nada más enterarse de la candidatura del municipio en el concurso nacional Juntos brillamos más de Ferrero Rocher, estas mujeres, unas 70, aguja en mano, no han parado de tejer bombones para realizar este viernes 10 de noviembre un Ferrero Knitting. De esta forma quieren realizar su particular homenaje a la firma además de mostrar todo su apoyo para que el municipio este año sea el que más brille de España.

Dos grandes árboles tejidos también en crochet situados en rincones emblemáticos de Iznájar y punto de congregación de turistas como son la Plaza de la Torre y el Patio de las Comedias, se encargarán de recibir estos bombones que se convertirán en adornos navideños.

“Es maravilloso ver cómo todo el municipio se está volcando, no sólo con sus votos, sino también ayudándonos en distintas acciones de promoción y aportando nuevas ideas. El esfuerzo que ya hacen todos los años estas mujeres con el Urban Knitting es enorme y ahora han vuelto a retomar las agujas para tejer todos estos bombones a mano. Para nosotros es una inyección de energía que nos ayuda más que nunca a seguir luchando para que nuestro pueblo sea el ganador del concurso y tengamos la distinción de Pueblo Ferrero Rocher 2023”, ha señalado el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz (PSOE).

Este Ferrero Knitting no sólo se mantendrá, sino que continuará aumentando porque estas crocheteras han prometido seguir tejiendo bombones Ferrero Rocher mientras que Iznájar mantenga su candidatura. Para ello, incluso ya cuentan con varios árboles de Navidad en crochet preparados para repartirse en distintas localizaciones tanto en el núcleo del municipio como en seis de sus aldeas.

De esta forma, Iznájar ya empieza a engalanarse para la Navidad con una decoración que quedaría perfecta acompañada de la icónica iluminación navideña que Ferrero Rocher regala al ganador del concurso.