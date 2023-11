¿Tienes planes para este sábado? Iznájar prepara una Ferrero Gymkana con doce tesoros brillantes escondidos

Las carreras, la orientación, los secretos, el trabajo en equipo, la imaginación, este sábado todo es válido para conseguir los doce tesoros brillantes que esconde el municipio de Iznájar repartidos por sus rincones: unas joyas doradas en forma de bombones Ferrero Rocher que guardan en su interior un premio económico y un regalo sorpresa para disfrutar en casa esta Navidad.

Una divertida Ferrero Gymkana para toda la familia que el Ayuntamiento de Iznájar ha preparado en su lucha por ganar el concurso Juntos brillamos más de la conocida marca de bombones que le convertiría en el pueblo más brillante de España con una iluminación navideña muy especial.

Sin inscripciones ni trámites previos, sólo hay que desplazarse hasta Iznájar este sábado 11 de noviembre a las cuatro de la tarde con calzado cómodo, la mente preparada para resolver los enigmas y muchas ganas de descubrir el que está considerado como uno de los pueblos más bellos de España.

Hasta la siete de la tarde, cada media hora, a través de las redes sociales (Facebook e Instagram) de Turismo de Iznájar (@TurismoIznájar) se irán planteando distintos acertijos que, a modo de pistas, actuarán como guías para poder encontrar estas dulces joyas doradas. Un divertido desafío para las mentes de grandes y pequeños.

Los afortunados que logren hacerse con estos tesoros tienen que dejar constancia de su hazaña a través de sus redes sociales publicando un vídeo o una fotografía con el trofeo logrado etiquetando a Turismo de Iznájar, además de votar a Iznájar para que este año brille más que nunca. Una forma divertida con la que el municipio quiere dar a conocer todos sus rincones a los participantes y demostrarles que es merecedor de su voto con el que podría lograr convertirse en Pueblo Ferrero Rocher 2023.

Esta Ferrero Gymkana está abierta a todos los públicos y es gratuita. Se puede participar en grupo, en familia, con amigos o de forma individual, abierta a personas entre 0 y 99 años, golosos, amantes de las tradiciones y sólo se pide que lleven la pasión por Iznájar.

Una pasión por las flores, por el aceite, por la naturaleza, por su embalse -el mayor de Andalucía-, por el arte, por la gastronomía con la que los iznajeños e iznajeñas quieren llegar al corazón de todos los andaluces para lograr el mayor número de votos en la primera fase eliminatoria que termina a mediados de la próxima semana y que, por eso, se ha convertido en su lema.

Posteriormente, se conocerán los cuatro pueblos que siguen en la segunda fase y se abrirá, hasta el 28 de noviembre, una nueva ronda para votar. Esta etapa es la antesala a la fase final en la que sólo dos pueblos compiten por la victoria. El 11 de diciembre se anunciará el ganador que haya acumulado más votos y que será iluminado con el icónico alumbrado navideño de Ferrero Rocher.

“A nosotros nos gustaría que todo el mundo viniese a conocer in situ cómo es nuestro pueblo y, sobre todo, su gente que tiene ese carácter andaluz de pasión en todo lo que hacen. Estoy convencido de que muchos se organizarán y vendrán a participar en nuestra Ferrero Gymkana, no obstante, a todos aquellos que no podáis acompañarnos os pido por favor que nos votéis en http://pueblos.ferrerorocher.es Sólo podremos lograrlo con vuestro apoyo y vuestros votos”, ha destacado, el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz.