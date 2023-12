El Gordo deja dos millones de euros en Córdoba

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado en Córdoba algo más de dos millones de euros este viernes 22 de diciembre. Un sorteo en el que el Gordo ha regresado a la provincia de Córdoba después de demasiados años de espera.

El número 88.008, el Gordo más tardío de la historia en salir y dotado con cuatro millones de euros a la serie, ha repartido en concreto un total de dos millones de euros de norte a sur de la provincia cordobesa, con municipios de un extremo al otro, con la venta de cinco décimos, con 400.000 euros cada uno.

En concreto, excepto en dos administraciones de Lotería, Hinojosa del Duque y en la barriada periférica de Villarrubia en la capital cordobesa, los demás han sido vendidos en terminales ubicados en distintos locales de los municipios de Fernán Núñez, Puente Genil y Iznájar.

Hinojosa del Duque

Los hermanos María del Carmen y Salvador Medina Rubio, que regentan la administración de loterías Catedral de la Sierra, ha vendido un décimo del Gordo. "Cuando ha salido el Gordo, me sonaba el número porque lo vendía ayer por máquina", ha relatado Salvador a El Día.

El lotero ha avanzado que ha sido una compañera de Hinojosa del Duque con la que iba al colegio de pequeño la agraciada con el primer premio de la Lotería de Navidad que, por cierto, ya se ha pasado por la administración, pero no ha querido hacer declaraciones, aunque sí una fotografía para el recuerdo.

No es la primera vez que desde esta administración se da el gordo, ya que los padres de María del Carmen y de Salvador ya lo vendieron en 1986, cuando el lotero "tenía dos años y no me acuerdo". Con la venta de su primer Gordo de Navidad, Salvador ha asegurado que siente "mucha alegría".

Iznájar

En la localidad cordobesa de Iznájar, la suerte la ha repartido Loli Galeote, quien regenta una papelería que actúa como despacho receptor en Puerta de la Muela, 19, desde donde ha vendido uno de los boletos del Gordo, lo que supone "una alegría grandísima", y más por el hecho de "dársela a un vecino de Iznájar".

Dos amigos que compartían décimo han sido los agraciados, por lo que el dinero se repartirá entre dos familias. Uno de ellos estaba trabajando en el campo cuando se ha enterado de la noticia. "Viene de camino para celebrarlo", explica Ana Belén Alba, la hija de la propietaria de este punto de venta, Loli Galote. Los afortunados son clientes habituales y “esa ha sido la mayor alegría”, asegura.

Villarrubia

En la barriada periférica de Villarrubia, perteneciente a Córdoba capital, también se ha consignado un décimo del 88.008. En este caso, otros 400.000 euros vendidos en el bar Mariqui, cuyo propietario es Francisco García Bueno.

Hasta el momento, se desconoce quién ha podido ser la persona afortunada en contar con este décimo premiado, que ha sido despachado por máquina.

García Bueno, ante el revuelo de periodistas concentrados en su bar, ha explicado que ha sido uno de sus sobrinos quien le ha confirmado los datos porque no las tenía consigo desde el principio. No es la primera vez que desde este bar de Villarrubia han tenido suerte con la lotería de Navidad porque, según ha expuesto, "hemos dado unos pocos premios".

Puente Genil

En este particular viaje, el Gordo también ha llegado a Puente Genil, en concreto, al despacho receptor de la calle Susana Benítez, 27, donde se ha consignado otro décimo ganador.

Su responsable es Susana Benítez, quien nada más conocer la buena nueva ha reconocido que se podría haber vendido más de un décimo del 88.008.

"No sé a cuánta gente habrá sido", ha comentado incrédula Susana, aclarando que el desconocimiento se debe a que el despacho receptor que regenta ha vendido ese número "por máquina" y "como viene tanta gente, porque es una calle de mucho paso -es la continuación de la popular Matallana- y el alumbrado de Navidad es muy bonito y vienen a verlo, lo mismo hay de todos los sitios; le ha podido tocar a uno o a diez".

Fernán Núñez

El quinto décimo del Gordo premiado y que ha llegado a Córdoba, por su parte, se ha vendido en Fernán Núñez. En este caso, en el despacho receptor ubicado en la calle Doctor Miguel Servet, número 1, que es el estanco La Esquinita. Carmen Polonio es la mujer del propietario del estanco, Antonio Berral, negocio que tiene con otros dos socios a través de una propiedad de bienes.

"Hemos tenido mucha suerte de que nos haya tocado porque en Fernán Núñez llevamos cinco años y otros sitios que llevan más tiempo y no les ha tocado", ha asegurado a El Día. Carmen ha reconocido también que tras conocer que habían vendido un décimo, por máquina, del Gordo "parece que la lotería nos hubiera tocado a nosotros", ha confesado. Y es que, ha continuado, "estábamos eufóricos porque es un bien para nosotros y no ha hecho mucha ilusión".

Un ilusión, además, que ha sido doble porque también tienen un estanco en Montilla, desde hace dos años, y allí es donde se ha consignado otro boleto premiado del quinto premio 88979. "El día nos ha salido redondo", ha concluido.

Los quintos premios

El segundo, el tercero y el sexto quinto premio, con los números 45.353, 88.979 y 86.007, han dejado 156.000 euros en distintos puntos de la provincia, concretamente en la capital, Puente Genil, Montilla, Villaviciosa de Córdoba, Rute y Baena.

En el caso de este último municipio, el sorteo extraordinario de Navidad ha dejado "un pequeño pellizco" de 60.000 euros con diez décimos del número 45353, el segundo quinto premio de este sorteo que se ha vendido en la administración de Loterías nº2 La herradura de la Fortuna, situada en la calle Henares.

La joven gerente de esta administración, Sandra Carmen Gómez, ha mostrado su satisfacción porque en sus apenas cinco años al frente del negocio ha dado ya tres premios de Navidad y ha explicado que “bien tempranito, a las 09:53 de la mañana, salió este premio” que les hizo tanto a ella como a su hermana Beatriz “saltar y gritar”.