El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Baena

El sorteo extraordinario de Navidad ha dejado “un pequeño pellizco” de 60.000 euros en Baena con diez décimos del número 45353, el segundo quinto premio de este sorteo que se ha vendido en la administración de Loterías nº2 “La herradura de la Fortuna”, situada en la calle Henares.

La joven gerente de esta administración, Sandra Carmen Gómez, ha mostrado su satisfacción porque en sus apenas cinco años al frente del negocio ha dado ya tres premios de Navidad y ha explicado que “bien tempranito, a las 9.53 horas de la mañana, salió este premio” que les hizo tanto a ella como a su hermana Beatriz “saltar y gritar”.

Gomez ha explicado que “en toda la mañana no ha dejado de sonar el teléfono con conocidos, amigos y familiares dándonos la enhorabuena y no han parado de acercarse baenenses a la administración para felicitarnos”. “Los agraciados son clientes míos, pero aún no sé a quienes les ha podido tocar”, ha indicado.

También ha subrayado que cuando estás al frente de una administración y das un premio, “la sensación que se siente es algo que no se puede explicar, es indescriptible, es una gran alegría y felicidad” y ha señalado que “estos décimos proceden de una sábana suelta de primera consignación” que les envían en las primeras semanas del mes de julio.

Fue en el año 2020 cuando también en este sorteo extraordinario de Navidad, “La Herradura de la Fortuna” dejó otro premio de 6.000 euros con un décimo del 43.831, también uno de los quintos premios de este sorteo. Además, ha repartido en los últimos años un primer premio del sorteo de la Lotería Nacional que recaía en el 33.708 y que estaba dotado con 600.000 euros o un premio de 94.000 euros en la Bonoloto.