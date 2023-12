Alegría en Puente Genil tras repartir el Gordo: "Le ha podido tocar a uno o a diez"

"No me lo creo, porque la verdad es que no estaba ni viendo el sorteo". Con la inocencia de quien da por vez primera el Gordo, Susana Benítez, responsable del despacho receptor de la calle Susana Benítez, 27 de Puente Genil donde se ha vendido algunos décimos del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, mostraba su alegría aún nerviosa ante la nube de periodistas que le asaltaba en su negocio poco antes de las 14:00 de este viernes 22 de diciembre que ha cambiado la vida a algunas personas.

"No sé a cuánta gente habrá sido", ha comentado incrédula Susana, aclarando que el desconocimiento se debe a que el despacho receptor que regenta ha vendido ese número "por máquina" y "como viene tanta gente, porque es una calle de mucho paso -es la continuación de la popular Matallana- y el alumbrado de Navidad es muy bonito y vienen a verlo, lo mismo hay de todos los sitios; le ha podido tocar a uno o a diez".

Tras unos siete años al frente del negocio, Susana Benítez ha comentado que se ha enterado de que ha vendido el Gordo porque "han empezado a llamarme vecinos" antes de que recibiera la confirmación desde la delegación de Apuestas y Loterías del Estado en Córdoba. "Es la primera vez que damos el Gordo de Navidad y se pasa estupendamente", ha insistido la empresaria: "Aunque yo no lo he pillado, lo estoy celebrando igual; luego habrá fiesta porque aún no lo sabe nadie".

Con la inocencia de quien se enfrenta por primera vez a una situación así, Benítez se ha atrevido a cantar el premio como han hecho minutos antes los niños de San Ildefonso a pesar de repetir más de una vez que estaba "nerviosa perdía" por las preguntas de los periodistas. Y ha puntualizado que la ampliación de la zona de alumbrado se ha notado "un poquito" en la venta, que eso sí "no ha sido como antes de la pandemia", pero "el alumbrado nos ayuda porque viene más gente fuera, estamos en un sitio de paso y se nota".

Susana Benítez ha recordado también que ella vendía un número propio en su negocio, pero "ese no ha sido" el que ha tocado. "He llamado a mis niños para decirles que el nuestro no es, pero estoy muy contenta de que haya sido el otro", ha continuado Susana Benítez, que tiene claro que "se trabaja hasta mejor cuando das un premio". De momento, ha sido su primer Gordo, un primer premio que aún no se sabe a cuánta gente le ha podido tocar. Al que haya sido... ¡Enhorabuena!