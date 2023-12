Villarrubia descorcha el champán tras vender el Gordo más "remolón": "Esto es bueno para todo el mundo"

El Gordo más "remolón", como se está empezando a titular al 88.008, el primer premio más perezoso en salir en toda la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, también ha dejado su huella en el término municipal de Córdoba. Concretamente en la barriada de Villarrubia, en el bar La Mariqui, en el número 2 de la calle Guadarromán.

Allí se ha expedido un único décimo de máquina con el número agraciado a las 13:16. "Me he enterado por mi sobrino que ha mirado la dirección en el móvil y coincidía con la de aquí", ha contado Paco, el propietario del negocio, ante los medios y ya con la clásica camiseta de haber vendido el primero premio puesta. Al principio, "cuando me lo han dicho pensaba que sería en VIllarrubia de los Ojos (Ciudad Real) u otra Villarrubia", ha añadido.

Tras confirmarse la noticia, poco han tardado los vecinos y fotógrafos en agolparse a las puertas de su bar para celebrar e inmortalizar un momento que se convierte en histórico. "Esto es una alegría para la gente, es bueno para todo el mundo", ha respondido Paco, confiando en que más gente acudirá a su negocio a probar suerte, aunque ha destacado que no es la primera vez que reparte premios, pero sí en el sorteo de Navidad.

Ahora toca esperar al afortunado para saber si es un vecino o no: "ya vendrá por aquí seguramente, de momento no sabemos quién es", ha añadido.

Dos quintos premios en la capital

En el caso de la capital cordobesa, dos quintos premios, han sido vendidos en varias administraciones. En concreto, el segundo quinto premio de la Lotería de Navidad, el 45.453 que salía a las 09:53, se ha vendido en la administración de lotería de la calle Jesús y María 3, y en la número 4 de La Viñuela.

El otro quinto premio que ha caído en Córdoba capital, el 86.007, se ha vendido en la administración del Carrefour-Zahira, en el número 26 de la avenida Carlos III y en la que se encuentra situada en la calle Pintor Ruiz Saravias.