El Gordo de la Navidad llega a Hinojosa del Duque de la mano de los hermanos Medina Rubio

El Gordo de Navidad ha estado muy repartido en España y ha llegado a la provincia de Córdoba, donde buena falta hacía, ya que habían pasado demasiados años desde la última vez que tocó. El 88.008, uno de los primeros premios del Sorteo de Lotería de Navidad más tardíos de su historia, ha tocado en varios pueblos de la provincia cordobesa, además de en la barriada de Villarrubia de la capital.

Uno de los municipios en los que la suerte ha llegado este viernes 22 de diciembre en formato de décimo premiado ha sido Hinojosa del Duque, en plena comarca de Los Pedroches. Lo mejor es que la persona que lo ha comprado se ha llevado 400.000 euros del tirón.

En concreto, el boleto está consignado en la administración de loterías Catedral de la Sierra, la misma que regentan los hermanos María del Carmen y Salvador Medina Rubio. En este caso, ha sido Salvador el que se ha encargado de vender el décimo premiado y lo hizo a mediodía de ayer jueves. "Cuando ha salido el Gordo, me sonaba el número porque lo vendía ayer por máquina", ha relatado a El Día.

Salvador, además, ha avanzado que ha sido una compañera de Hinojosa del Duque con la que iba al colegio de pequeño la agraciada con el primer premio de la Lotería de Navidad que, por cierto, ya se ha pasado por la administración, pero no ha querido hacer declaraciones.

No es la primera vez que desde esta administración se da el gordo, ya que los padres de María del Carmen y de Salvador ya lo vendieron en 1986, cuando el lotero "tenía dos años y no me acuerdo". Con la venta de su primer Gordo de Navidad, Salvador ha asegurado que siente "mucha alegría".

Su hermana también ha mostrado su satisfacción por entregar el premio y que el dinero se quede en Hinojosa del Duque y ha recordado que también ellos vendieron el segundo premio de la lotería de Navidad de 2017.