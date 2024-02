Distinciones a quienes hacen grande Puente Genil

El Teatro Circo de Puente Genil se ha vestido este martes de gala para acoger el acto de entrega de los reconocimientos otorgados por el Ayuntamiento con motivo de la celebración del 28-F, Día de Andalucía. Ell concejal de Presidencia, Javier Villafranca (PP), ha abierto el acto destacando el "ejemplo de vida" de los premiados, "protagonistas de un proyecto común llamado Puente Genil".

Sus palabras han dado paso a los premiados. Samuel Cabezas y Alba Suárez han recogido el reconocimiento en nombre de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, que este año cumple el 25° aniversario de su creación. Ambos lo han dedicado a quienes han mostrado su esfuerzo, sacrificio y esfuerzo en este cuarto de siglo para engrandecer la formación. A

Acto seguido, Enrique Reina, en nombre del Espacio MicroCultural Aguilar, 11, ha subrayado que el premio es "un chute de gasolina y energía para seguir trabajando en la promoción cultural a través de nuestro microformato".

En nombre del Bar El Coto, Rafael y Celia Cantos han dicho ser apasionados de su trabajo "por nuestros clientes", teniendo también un recuerdo para el padre de ambos "por el que estamos aquí".

Emotiva ha sido la entrega del reconocimiento en el ámbito educativo, dedicado a titulo póstumo a Rafael Alemán Peral, que ha recogido su hijo.

En el ámbito deportivo, el galardón ha sido para Pepe Saldaña, quien ha agradecido el apoyo constante de su familia para disfrutar de sus grandes pasiones, el balonmano y el periodismo.

El doctor Manolo Arjona, premio a Toda una Vida, ha afirmado que el reconocimiento "es uno de los honores más grandes que puede recibir un vecino de Puente Genil". "Lo que más me ha gustado que me digan desde que me concedieron el premio, es que soy una buena persona, eso es lo más importante", ha dicho Arjona, quien ha dedicado el galardón a su mujer, por su apoyo incondicional durante tantos años de ejercicio de la profesión médica.

En última instancia, Jesús Aguilar, joven bombero, afectado de ELA, ha recibido el premio en la categoría Solidaridad y Salud, un momento muy especial que ha emocionado a los asistentes al acto. Jesús ha dedicado el premio a su familia y especialmente a su padre, ya fallecido, que fue para él "un ejemplo de perseverancia y superación".

El alcalde, Sergio Velasco, ha afirmado que el 28F es un día de celebración, "pero también de homenaje a los pontanenses que forjaron el crecimiento de esta tierra"."Somos el alma de Andalucía, un pueblo motor en el ámbito del desarrollo, y ese espíritu es el que representan todos y cada uno de los premiados", ha asegurado. "Todos sois marca Puente Genil, un orgullo para nosotros", ha concluido.