La Semana Santa de Puente Genil ya tiene pregonero y manantera ejemplar

El Teatro Circo de Puente Genil ha acogido este sábado la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas, en la que se ha ratificado al sacerdote Juan Ropero Pacheco, arcipreste de la villa, como pregonero de la Semana Santa 2024; proclamándose también a María Jesús Chacón Chacón como manantera ejemplar.

Durante el acto, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maíz, ha aprovechado la ocasión para pedir una mayor asistencia a las iglesias, recordando que, tras la celebración de las estaciones de penitencia, lo más importante son los cultos. Maíz también ha incidido en el hecho de continuar cuidando la tradición, tanto en las subidas al Calvario como en el interior de los cuarteles, auténticas señas de identidad de la Semana Santa de Puente Genil.

Por su parte, el pregonero ha destacado la responsabilidad que supone asumir el honor de pronunciar el pregón, una designación que asume con un "sentimiento de indignidad, porque no soy de Puente Genil", si bien ha añadido que lo recibió también con "cariño y amor, porque me considero uno de vosotros, por lo que espero no defraudaros".

Del mismo modo, María Jesús Chacón, camarera de la Virgen de los Dolores desde hace 43 años, ha tenido palabras de cariño y recuerdo a personas muy importantes en el seno de la cofradía, y ha dedicado el nombramiento de manantera ejemplar a todas las camareras, precisando que "la Virgen ha querido que este año recaiga en mí".

Por último, el alcalde, Sergio Velasco, ha comentado que Juan Ropero "es un torrente de energía que se ha ganado el cariño de los pontanenses", valorando también de la manantera ejemplar su "constancia y valores, que han fructificado en muchos de nosotros".