Denunciados 118 conductores en Córdoba por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas durante la campaña especial de agosto de la DGT

El balance de la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas de la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollada en Córdoba del 8 al 14 de agosto se ha cerrado con un total de 118 denunciados por resultar positivos en los test.

A lo largo de la semana, que coincide con la celebran festejos en gran número de poblaciones, un total de 4.259 conductores han sido controlados en las carreteras cordobesas, de los que 118 dieron positivo en alcohol o drogas. La DGT ha subrayado que "los controles preventivos continúan resultando fundamentales para la localización de estos conductores", ya que el 92% de los positivos en alcohol fueron detectados en estos puntos de verificación.

En lo referente al alcohol, se han realizado 3.908 pruebas, de las que un 2,6% fueron positivas, es decir, 104 conductores. De estos denunciados, 104 (el 91%) fueron detectados en controles preventivos, cuatro (el 3,5%) tras haber cometido una infracción y seis (el 5,5%) por estar implicados en un accidente, según los datos oficiales divulgados este jueves por la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.

En el conjunto de Andalucía, los conductores profesionales, motociclistas y conductores noveles han representado el 4,8% de los positivos en esta campaña.

La DGT ha destacado que estas campañas "no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino para alertar también de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar las tasas máximas permitidas, sí son detectados por encontrarse entre los 0,15 miligramos por litro y el límite permitido".

En lo referente a las drogas, fruto de los controles se denunció a cuatro conductores.

Esta campaña realizada por Tráfico ha sido también llevada a cabo por las policías locales de numerosos ayuntamientos en las vías urbanas de su competencia, a las que la Dirección General de Tráfico ha agradecido su aportación a la seguridad vial.

Pese a que la campaña ha finalizado, la DGT ha advertido de que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando durante el período estival controles de alcohol y drogas a los conductores a cualquier hora del día y en cualquier carretera con el objetivo de disuadirlos de conducir bajo los efectos de estas sustancias.