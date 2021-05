La DO Baena celebra la I Fiesta de la Floración con un desayuno saludable en las aulas

La Denominación de Origen Baena ha regresado a las aulas con el fin de transmitir a los más pequeños cómo preparar un desayuno saludable tras las restricciones sanitarias por el covid-19. En concreto, esta actividad ha tenido lugar en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA).

El secretario general del Consejo Regulador de la DO Baena, José Manuel Bajo, ha informado de que “con la floración del olivo como motivo y una alimentación sana como propósito, la DO Baena y la comunidad educativa de los colegios de la SAFA va a inaugurar estos denominados DO Baena Desayuno Saludable”.

Bajo ha explicado que “se trata de la primera fiesta que la DO conmemora al acto de floración del olivo”. “Un momento especial donde este tesoro del Patrimonio Natural de la Humanidad luce en su máximo esplendor con tocado de florecillas blancas y que también significa el inicio de ciclo de la próxima campaña, determinándose en este período de tres semanas la cantidad y calidad para la futura cosecha”, ha añadido.

Con esta actividad, tanto el alumnado como el profesorado de los cursos de primero y segundo de Infantil en la SAFA Baena y Milagrosa, han participado de esta exhibición impulsada en plena floración del olivo, donde se ha explicado a loa más pequeños “la importancia de los hábitos de vida saludables, comenzando por una buena alimentación en el desayuno, la primera comida del día y la más importante”.

De esta manera, los alumnos han conocido los beneficios del aceite de oliva, un superalimento apto para todas las edades que les aporta energía, previene de futuras enfermedades y que además da mucho buen gusto al paladar. Durante la sesión dirigida por personal de la DO Baena han aprendido sobre el entorno natural que les rodea, cuáles son los beneficios de la dieta mediterránea y cómo preparar y tomarse un buen desayuno de pan con aceite Virgen Extra de la denominación de Origen Baena.

De igual forma, cada estudiante ha recibido una bolsa con regalos de la propia denominación donde se han incluido lapiceros de colores, pósters y unos recetarios infantiles. El aceite de oliva virgen extra es pilar fundamental de la dieta mediterránea, uno de los modelos de alimentación más saludables del mundo y un aliado eficaz contra la obesidad infantil.

Una de las profesoras del centro, Marivi López, ha señalado que se trata de una actividad muy dinámica, que gusta mucho a los pequeños, y a través de la cual se puede observar cómo prácticamente todos tienen conocimiento de las propiedades sanas para la salud que aporta el aceite de oliva, así como conocen a groso modo, los métodos de recolección.

Finalmente, desde la DO han destacado que “además de velar por la calidad diferenciadora de los aceites producidos en el marco, una de las actividades principales del consejo regulador es la difusión del legado y patrimonio oleícola a las futuras generaciones”.