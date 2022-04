Ciudadanos pide a la Diputación de Córdoba que reclame “un papel activo” en la gestión de los fondos Next Generation

El Grupo Ciudadanos en la Diputación de Córdoba pedirá que esta administración pública tenga “un papel activo” en la gestión de los fondos Next Generation. Así lo ha expresado el portavoz de la formación naranja en esta institución, Miguel Castellano, al analizar una financiación que tiene como objetivo hacer frente a los daños económicos y sociales causados por la pandemia covid-19. Castellano ha defendido a este respecto que la institución provincial es la “administración más cercana a los municipios cordobeses y debe ser la que tiene un mejor criterio para que haya un reparto de estos fondos europeos”.

Castellano ha subrayado que Ciudadanos trabajará para que haya “una financiación justa para repartir a los municipios”. Se trata de “equilibrar las oportunidades y vertebrar territorios y las diputaciones provinciales son la mejor herramienta que tenemos para frenar la despoblación”. En este sentido ha vuelto a ofrecer al equipo de gobierno la batería de propuestas que su grupo político viene trabajando desde el comienzo de la corporación provincial para “evitar que muchos de nuestros pueblos sigan perdiendo habitantes cada año”.

El portavoz del Grupo Ciudadanos ha incidido en la importancia “capital” que tienen los fondos Next Generation para que “todos, y no solo unos pocos, se recuperen del duro golpe que hemos recibido a todos los niveles por esta maldita crisis”. Para Castellano, “es una oportunidad histórica y nuestra Diputación no debe consentir quedarse fuera de la gestión de estos recursos”.

El diputado ha concluido que las diputaciones son las que se ocupan del “interés de nuestras provincias”, de ahí que sean las que “saben mejor cuáles son las necesidades de los municipios, sobre todo de los más pequeños, que además son mayoría en Córdoba”. Gracias a estos fondos, sin finalmente la Diputación consigue contar con más protagonismo, “podremos contribuir al desarrollo de la economía de nuestro territorio y, sobre todo, tratar que los ciudadanos tengan los mismos derechos y servicios independientemente del tamaño del pueblo en el que residen”.