Alba Careta, Dry Martina y David Ruiz encabezan el cartel de Montijazz Vendimia 2021

Este viernes arranca una nueva edición del Festival Montijazz Vendimia que vuelve a apostar por lafusión del Jazz y del vino de Montilla-Moriles. Este miércoles se ha presentado el programa previsto, con novedades importantes respecto a la pasada edición. Por un lado serán tres días de conciertos en lugar de dos como en años anteriores. Bodegas Alvear seguirá acogiendo la mayor parte de las actuaciones aunque en esta ocasión Cooperativa La Unión se incorpora como nuevo escenario del Festival.

La organización del evento corre a cargo de la Asociación Cultural Jazz Amontillado, por segundo año consecutivo. Su presidente, José Alfonso Bellido, insiste en la “singularidad que tiene Montijazz Vendimia, ya que son pocos los festivales que pueden llevar música en directo hasta las propias bodegas”. Este es uno de los objetivos con los que el festival comenzó su andadura en el año 2017. Desde entonces músicos de la talla de Javier Colina, Antonio Lizana, David Peña Dorantes o Carola Ortiz, han pasado por sus escenarios. Para este año la apuesta es importante con un total de cinco conciertos entre los que destacan los nombres de Alba Careta, Dry Martina y David Ruiz.

Las actuaciones comienzan este mismo viernes en Bodegas Alvear. El plato fuerte de la primera jornada del festival es la participación de Alba Careta Group. La trompetista catalana llega a Montilla arropada por una gran banda de proyección internacional, con músicos de la talla del contrabajista Giusepe Campisi o el saxofonista Lucas Masrtínez.

A finales de julio fue uno de los proyectos seleccionados por la Fundación SGAE para la muestra JazzEñe, actuando en el Festival Jazzaldia de San Sebastián para programadores internacionales. Junto a Alba Careta, la noche del viernes se abrirá con la intervención de Four Women Quartet. El grupo liderado por la percusionista Natalia Ruciero, presenta en Montilla el espectáculo Una historia de mujeres en el jazz.

Con él pretenden dar visibilidad al trabajo de compositoras, arreglistas y cantantes, que cuentan con unnombre propio dentro de la historia de este género musical. Bodegas Alvear repite el sábado 11 de septiembre como escenario de Montijazz Vendimia. Abrirá las actuaciones el septeto liderado por el contrabajista David Ruiz. Presentando su primer disco Where we come from, jazz, flamenco, sonidos árabes y otros estilos, se dan la mano en su música, con las aportaciones de músicos consolidados como Shayam Fathi, Jorge Vistel o el bailaor cordobés Dani Navarro.

Para cerrar la actuaciones en la bodega más antigua de Andalucía, Dry Matina llega a Montilla liderada por Laura Insausti. Mezclando en una coctelera unas gotas de jazz, esencia de swing, unas ramitas de funk y una buena dosis de rock and roll, los asistentes podrán degustar el cóctel que da nombre a este proyecto, con más de una década de trayectoria.

Tras un primer fin de semana intenso, Montijazz Vendimia se clausurará el 18 de septiembre cambiando de escenario. El Festival se traslada hasta la Cooperativa La Unión para desarrollar una jornada centrada en el swing. Por la mañana se han previsto talleres avanzados de baile, en el que participan monitores de las escuelas Lindy Lovers Córdoba y Hop Hop Swing de Granada.

Un número importante de bailarines de diferentes puntos del país ya se han inscrito en estos talleres, que tendrán su punto álgido con la actuación en directo de Zoot Suiters. La banda murciana promete ritmo y buenas dosis de humor en la actuación que pondrá el punto y final a Montijazz Vendimia 2021.

Un año más el Ayuntamiento de Montilla es el principal impulsor de este proyecto al que se suma este año también la Diputación de Córdoba. Son los principales patrocinadores del Festival en una clara apuesta por la promoción de la cultura y el enoturismo.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado la importante proyección del municipio que está aportando Montijazz Vendimia, “vinculando el mundo del vino a la cultura” como dos elementos que deben ir de la mano. Así lo entiende también la delegada provincial de Cultura, Salud Navajas, porque Montilla-Moriles es sinónimo de vinos y debe ser también un “referente cultural para la promoción de Córdoba como destino turístico”.

El Consejo Regulador y Ruta del Vino forman parte también de este proyecto que sigue creciendo después de cuatro años de trayectoria y que sitúa a Montilla como referente provincial de la cultura, vinculada a la música jazz.