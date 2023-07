El Ayuntamiento de Baena pierde una ayuda 46.000 euros para la climatización de la Plaza de Abastos

El concejal de Gobernación en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García (PSOE), ha informado de que el Consistorio ha perdido la subvención de 46.000 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el proyecto de climatización de la Plaza de Abastos de la localidad.

La obra, ha señalado, tendría que haber estado terminada a fecha de 30 de junio y por culpa de la “incompetencia” del anterior equipo de gobierno, no se ha finalizado.

García ha explicado que se trata de un proyecto que el PSOE e IU impulsaron en el año 2021 y ha criticado que “nada se ha hecho en este tiempo hasta que la anterior alcaldesa, Cristina Piernagorda, cuatro días antes de las elecciones municipales anunció el inicio de las obras”.

El concejal socialista ha indicado que con posterioridad a esta fecha la obra volvió a quedarse parada porque no habían previsto la canalización de la salida de aire, si bien ha anunciado que “ya se ha encargado” así como se han instalado las máquinas y ha confiado en que “la semana que viene la plaza pueda tener aire acondicionado”.

García ha reprochado a Piernagorda “el engaño al que ha sometido a los comerciantes de la plaza de abastos” y les ha pedido “paciencia” porque “es complicado hacer en dos semanas el trabajo de año y medio”. Asimismo, ha adelantado que a pesar de perderse la subvención, “el Ayuntamiento hará frente al coste de la obra con recursos propios y se depurarán responsabilidades cuando se cumpla con el cometido”.

La concejala de Contratación, Almudena Sevillano (PSOE), por su parte, ha avisado de que están “a punto de perderse otras muchas subvenciones” y ha alertado de que “la situación del Ayuntamiento de Baena es inestable y preocupante debido a la mala gestión y a la desidia del anterior equipo de gobierno”.

Sevillano ha informado de que se trata de una ayuda de 63.000 euros para el arreglo del Templo de Torreparedones. Una obra que se podía haber iniciado antes de primeros de año pero que “quedó parada” y “no se ha hecho nada hasta el mes junio cuando la obra tiene que estar concluida el 30 de septiembre o se perderá el dinero”.

La concejala de Contratación ha asegurado que están “intentando agilizar el proyecto porque si no se ha comenzado la obra el 1 de agosto no se van a poder cumplir los plazos”, si bien ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos porque no van a “bajar los brazos”.

Junto a estas subvenciones, Sevillano ha lamentado que “también se han perdido 4.000 euros del área de Juventud y 60.000 euros para la conversión del Museo Histórico en tiflológico y está en riesgo de perderse un millón de euros del 1,5% Cultural porque desde agosto de 2022 nadie ha hecho nada en este expediente”.

Asimismo, es obligatorio que los Planes Provinciales, por importe de 480.000 euros y las actuaciones con cargo a los Planes Financieramente Sostenibles estén finalizadas a finales de año porque si no, habrá que devolver el dinero lo que “ocasionara estragos en las arcas municipales y en la vida de los ciudadanos de Baena y Albendín”