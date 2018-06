El Alto Guadiato y la comarca de Llerena se unen para reivindicar la autovía A-81

No hay marcha atrás. Los municipios de la comarca cordobesa del Alto Guadiato y la pacense de Llerena se han unido para exigir al Gobierno central el desdoble de la N-432 bajo el lema Autovía ¡ya! Más de 432 razones. En un encuentro mantenido ayer en la Casa Cardona de Fuente Obejuna, municipio escogido para la presentación de este acto por ser el más próximo del Guadiato a la provincia de Badajoz, se explicaron los motivos que han llevado a tomar esta medida y se avanzó un calendario de movilizaciones.

En primer lugar, los ayuntamientos solicitarán una reunión con el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, así como con el nuevo subdelegado del Gobierno en Córdoba una vez que sea designado por el Ejecutivo. En cuanto al calendario de actuaciones, el primero será un corte de la N-432 el próximo 29 de junio en las proximidades a la entrada a Fuente Obejuna, medida para la que ya disponen de todos los permisos. A partir de ese momento, la plataforma realizará un corte de carretera mensual que se irá alternando en cada una de las comarcas, por lo que el siguiente será dentro de la Campiña Sur de Badajoz. Las casas consistoriales de los distintos municipios, además, colgarán pancartas reivindicativas y se repartirán pegatinas entre los vecinos.

El presidente de la Mancomunidad del Alto Guadiato, Pedro Barba (PSOE), insistió en que la petición no cambiará porque no se trata "de un asunto de gobiernos, sino de derechos de nuestros ciudadanos y es obligación nuestra exigirlo, reclamarlo y lucharlo". El también alcalde de Villanueva del Rey abogó por "hacer partícipe a la ciudadanía" en esta reivindicación, teniendo en cuenta que estas dos comarcas son las que cuentan con un mayor trazado de la Granada-Badajoz, en concreto más de 180 kilómetros. Barba también confió en que el resto de comarcas de Badajoz, Córdoba y Granada que la vía atraviesa dejen de hacer la guerra por su parte y se unan a su calendario de protestas, pues "estamos en un mundo en el que se necesitan infraestructuras para que haya oportunidades".

"Lo intentemos con el anterior gobierno del PP, pero no obtuvimos respuesta alguna, y lo vamos a hacer con el nuevo del PSOE", avisó. Barba recordó que los presupuestos generales del Estado de 2019 empezarán elaborarse "en breve", por lo que vio "la oportunidad de que se incluya una partida real y no como la que se ha hecho en las cuentas de este año".

El presidente de la Mancomunidad de Aguas y servicios de Llerena y alcalde de Casas de Reina, Agustín Castelló (PSOE), señaló que también en el Sur de Badajoz llevan tiempo trabajando con el objetivo de lograr la A-81. "Lo prioritario es pedir una entrevista con el ministro Ábalos, además de con los subdelegados del Gobierno en Córdoba y Badajoz, reuniones que esperamos que se puedan celebrar entes de que se realice el primer corte de carretera, programado para el 29 de junio", dijo confiado.

La alcaldesa mellariense, Silvia Mellado (PSOE), fue la encargada de leer el manifiesto elaborado por las dos comarcas. "Esperábamos que las gestiones que se han realizado con las administraciones hubiera llegado a buen puerto pero no ha podido ser, y no hemos tenido ni siquiera respuesta, por lo que hace un mes decidimos unir fuerzas", dijo. "Si por el diálogo no se puede conseguir, lo tenemos que lograr de otra forma que nos gusta menos pero al final nos debemos a nuestros vecinos", avisó la regidora mellariense.