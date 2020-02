El pulpo de la Moncloa

Mi amigo Antoni Putin, el único espía ruso activo en España, ha recibido una grata noticia desde Moscú. Al parecer, el Coronel Ziesov, jefe de los recursos humanos del antiguo KGB, admitiría que la prestigiosa pitonisa Remedios se convirtiera en confidente de los servicios secretos de la nación euroasiática y, por tanto, colaboradora directa de Antoni. La vidente, para conseguir la plaza, tiene que reseñar sus méritos e influyentes relaciones, y por supuesto, descifrar acertadamente una serie de aleatorias letras vinculadas a la realidad española.

Reme y Antoni, al alimón, han remitido a la superioridad el siguiente documento del que me han enviado una copia:

"Estimado Coronel Ziesov:

Soy Remedios de los Dolores Magín y Pérez-Fournier, y me ofrezco formalmente como espía. Nací el mismo día que el ministro Ábalos (9 de diciembre de 1959), con el que trabé una gran amistad durante los estudios que cursamos de Magisterio y hasta en la militancia en el Partido Comunista desde 1976 a 1978. Por tradición familiar (Fournier) me aficioné a las cartas y aprendí a echarlas con acierto. Por ejemplo, durante las Fallas de1981 le predije a Ábalos su porvenir político: que tras hacerse del PSOE y montar una fundación, se sacaría por la cara un doctorado honoris causa por la universidad de San Pedro de Chimbote (Perú), y que llegaría a ser ministro. Le advertí que tuviera cuidado con subirse a aviones aparcados en Barajas y que lo traicionarían en un breve encuentro con una ministra venezolana. Por lo demás, permanezco soltera y sin compromiso. Aunque tengo preferencia heterosexual, por una buena información para la mejor causa (Rusia), podría ser algo bisexual. Trabajé con Zp en la Moncloa, y hace un año y medio volví a este sencillo palacio haciendo prospecciones electorales. Me auxilio de las barajas pertinentes (siempre de la marca Heraclio Fournier) y de una bola mágica de cristal. También me encargo del mantenimiento del pulpo Peter, un octópodo que utiliza Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, para consultar las estrategias políticas de su marido. Este pulpo es nieto del conocido como Paul, el que vaticinó el éxito de la selección española de fútbol en el mundial de Sudáfrica. En realidad, soy una enchufada de Ábalos que tratan como si fuera la empleada de un circo, entre mágica vidente y cuidadora del pestoso pulpo y también de la puñetera Turca, la perra de los Sánchez. Como no estoy bien pagada y añoro a la antigua URSS, me comprometo a pasar a Antoni toda la información que vaya pillando por estos lares. Tengo carnet de conducir B y vehículo propio, que apenas cojo por mi gran afición al anís del Mono.

Cuestionario de letras cifradas:

IE: Iván Espinosa, de Vox, como su cónyuge RM, que al final se dirá. También, Íñigo Errejón, desgraciado ex podemita. Les une cobrar de países extranjeros algún que otro sobresueldo. Siglas del Instituto de Empresa donde está colocada BG para asuntos africanos.

BG: Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Intenta descubrir los vaticinios políticos del pulpo de la Moncloa. También Beatriz Gimeno y Boti Garcia, ex cónyuges y feministas furibundas con relevantes cargos en el Ministerio de Igualdad. Enemigas de JO.

JO: Javier Ortega (Smith) pésimo abogado como demostró en el juicio del procés. Líder de Vox de gesto adusto, muy aficionado a las armas. También, interjección para expresar irritación. Al revés OJ.

OJ: Oriol Junqueras, obeso político de "Esquerra" que parece muy bien alimentado en la cárcel. Correligionario de RR, GR y DB.

RR: Raúl Romeva, otro que, erre que erre, pero nada orondo.

GR: Gabriel Rufián. Su peso intelectual equivale al significado de sus iniciales: (un) gramo. Cuando va a Madrid su importancia se pondera en toneladas.

DB: Dolores Bassa, afirma, como su hermana, que la gobernabilidad de España le importa un comino.

AC: Antoni Comín, sin la "n" sería comino en catalán. Prófugo de la Justicia que, después del PSC, ha pasado por los principales partidos políticos independentistas catalanes. Guarda cierto parecido físico con AG.

AG: Alberto Garzón, flamante ministro de Consumo y admirador del libre mercado cubano. Líder de Izquierda Unida, partido moribundo que desacredita por sistema a RM.

RM: Rocío Monasterio, de Vox, con su citado marido IE proyecta y promueve edificaciones de manera muy discutible. También, Remedios Magín, pitonisa que cuida del pulpo de la Moncloa y futura espía.

XYZ: Últimas letras del alfabeto que siempre cierran los mensajes secretos españoles.

A sus órdenes. Fdo: R. Magín. Visto bueno: A. Putin."

Parece que los tentáculos de Rusia han entrado en la Moncloa.