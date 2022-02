Una batalla por el liderazgo en el PP

Las batallas internas en el seno de los partidos son las peores, y la que en las últimas horas se ha retransmitido desde distintos sectores del PP es una de las más graves que ha padecido una las grandes formaciones españolas. Hace ya meses que partidarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentan socavar el liderazgo de Pablo Casado. Y, a su vez, éste y su equipo de la sede de Génova han cometido errores al no saber manejar la ambición personal de la madrileña, que va más allá de su ámbito territorial. En este contexto de luchas personales, que son muy comunes, hemos visto, sin embargo, cómo se atraviesan todas las líneas rojas que mantienen unido a un partido. Díaz Ayuso ha acusado, en público, a Pablo Casado de utilizar una "relación comercial" de la Comunidad de Madrid con el hermano de ésta para acabar con ella de modo "cruel". Y el número dos del PP nacional y mano derecha de Casado, Teodoro García Egea, ha confirmado que ese contrato, para la venta de mascarillas durante la pandemia, preocupaba a la dirección, estaba siendo objeto de estudio y, a pesar de los requerimientos, no había logrado una respuesta por parte de Díaz Ayuso. Ésa es la razón, según García Egea, por la que el PP nacional no quiere convocar el congreso de su partido en Madrid. En definitiva, porque no se fía de la dirigente. La acusación no puede ser más grave. Díaz Ayuso llega hasta aquí después de haber logrado un éxito electoral considerable en Madrid, que contrasta con lo sucedido el pasado domingo en las elecciones de Castilla y León, donde el adelanto promovido por Casado se ha saldado con un mal resultado. La crisis por el liderazgo es evidente, pero las últimas horas han sido de un comportamiento sonrojante para el partido. Cada formación tiene sus propios cauces democráticos para solventar unas lógicas ambiciones personales. Lo ocurrido frisa comportamientos de una enorme gravedad. Perderán ambos, pero más el PP.