Tres días antes del Domingo de Ramos, el papa Francisco recibirá mañana en el Vaticano al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Otro político español para su colección. Se suele recordar que el Papa no ha venido todavía a España en viaje oficial, pero raro es el político de este país que no le ha rendido pleitesía en una audiencia. En ese aspecto, destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, que siendo muy de izquierdas y militante del PCE, ya ha peregrinado a Roma en dos ocasiones. La última el pasado 2 de febrero. También fue un detalle fino que el líder del PSC, Salvador Illa, acudió de visita justo cuando se dio a conocer el acuerdo para la Ley de Amnistía.

Salvador Illa explicó que visitó al Papa como católico que es, y le regaló un libro sobre la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y otro sobre la catedral de Girona. Nada de los benedictinos de Montserrat, ni de sor Lucía Caram. También aprovechó Illa para expresar al Papa su compromiso por “la recuperación de la convivencia, de la cohesión y del progreso en Cataluña, en el marco de un modelo federal y solidario con el resto de nacionalidades y regiones que conforman España”. Pocos días después, convocaron las elecciones catalanas.

El Papa estará curado de espantos, después de recibir en audiencia al presidente de la República Argentina, Javier Milei, y de leer las memeces que dijeron sobre él algunos curas carcas de Toledo en los chats. El Papa carga con su cruz. Las audiencias a políticos deben formar parte de ese pesado cargamento. Juanma Moreno Bonilla tiene una oportunidad para poner las cosas en su sitio. Le puede contar algo de la financiación autonómica, para explicar que los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. En fin, como diría el filósofo católico Salvador Illa, ser de las nacionalidades (y no de las regiones), a la hora de cobrar.

Por otra parte, le podría decir que en Andalucía es costumbre indultar algún preso en Semana Santa. Pero el preso debe estar arrepentido, y con previa contrición. Eso no se lo contó Illa, pero lo entiende el Papa. No hay perdón sin arrepentimiento. No valen absoluciones con trampitas. Juanma ha adelantado que invitará al Papa a visitar Andalucía. ¡Otro que lo invita! Juanma le debe pedir que venga a Sevilla para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Si Francisco le dice que viene, le hará un favor al arzobispo. Pero si el Papa se queda en su silla, y no viene a Sevilla, se perderá una maravilla.