No vamos a consentir que España retroceda… Presidente, merece la pena que ganen los buenos” (Montero). “Pedro, tienes que pensar en aquellos socialistas que dieron su vida por la democracia… La democracia española vive momentos difíciles. Este país no se merece esta derecha... No podemos tolerar a esta derecha… No soporta los resultados de la democracia… Hoy nos jugamos la democracia” (Andueza). “Nos revelamos contra la política deshumanizada del PP y de la ultraderecha de este país… Intentan destruir lo que llevamos construyendo durante los últimos años de Gobierno” (Alegría). “Merece la pena luchar contra los intentos de derribar a un presidente elegido democráticamente, impedir que una minoría reaccionaria intente ganar por procedimientos innobles lo que no consiguieron apelando a la voluntad de los españoles… [La democracia] está en peligro porque hay gente que concibe la política como una conquista al precio que sea del poder, llevándose por delante lo que puedan. Pero ahora vamos a levantar una resistencia colectiva para acompañar a la resistencia individual de nuestro presidente y compañero” (Illa). “Debemos defender la democracia todos los días… Es un momento de firmeza, de fuerza, de defender que la democracia y la libertad se construyen con los votos en las urnas, con las mayorías parlamentarias” (Ribera). “Señores de la derecha española, España no es una finca y no es suya.. Ustedes y sus potenciales socios dan miedo” (Puente).

Singulares formas de reconducir nuestra enfangada vida política a los cauces del respeto, el diálogo y la templanza. Como varilleros quedan regular: vuelcan todo el fango sobre una única derecha que es toda ella, sin matices, ultraderecha fascistizante. Su propio fango (porque todos los partidos son responsables del deplorable y tabernario tono que ha ido adquiriendo nuestra política) y el de sus oponentes. Solo hay un culpable: esa derecha única. Y solo hay unos buenos que, como dijo Montero, merece la pena que ganen: ellos.

Irresponsablemente están reeditando la antigua mentira de las dos Españas. Se preguntaba Almodóvar si “la izquierda se despertará de su pesadilla y estupor” organizando un acto de apoyo a Sánchez para “demostrarle a la otra España que somos muchos, tantos como ellos”. Mal camino este de volver a aquello de “la otra España”, la de los malos, frente a la que “merece la pena que ganen los buenos”.