Los viernes sanitarios

En la previa a las elecciones generales del mes de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez hablaba de los llamados "viernes sociales", que no eran otra cosa que las decisiones del Consejo de Ministros que se celebran ese día y que aprobaban una serie de medidas que el resto de fuerzas tachaban de electoralistas. En Córdoba, salvando las distancias, tenemos los llamados "viernes sanitarios". Y es que desde que tomó posesión como consejero, el titular de Salud, Jesús Aguirre, no hay viernes que no programe un acto en Córdoba. Tal vez así termina una semana de intenso trabajo cerca de casa.