La verdad sobre una mentira

Si queremos dar propagación a un bulo, lo primero que tenemos que hacer, es saber, lo que es. El bulo es una falsedad que está premeditada y estudiada con un solo fin, hacer daño, expandir una mentira para que parezca una verdad. Os pongo en situación. Nos levantamos después de una larga siesta y rápidamente nos vamos al móvil, primero parar saber qué hora es y, en segundo lugar, para ver quién nos ha escrito, ¿cierto? Hasta aquí todo es normal. Ahora viene la entrada en WhatsApp, con los ojos entreabiertos y la vista borrosa, donde como mínimo tienes cinco o seis conversaciones recibidas. Tres son de grupos a los que ya no les haces ni caso, otro de tu madre diciendo que no tiene pilas el mando a distancia de la tele (extrema gravedad) y el quinto, el de tu colega que sabe más que nadie de coronavirus, de política y de recetas de vida sana.

Mi colega, sí, el enteradillo (no por ello lo quiero menos), me rebota un meme o una noticia que le han mandado a él, pero que ni siquiera se ha parado a ver si es verdad o no, o lo que es peor, ni siquiera la ha leído, solo vio el título y me la rebotó.

Inmediatamente mi cuerpo reacciona al malestar del bulo, se libera una cantidad de cortisol en sangre (la hormona del estrés) que hace que yo me vuelva loco y reenvíe la noticia como un desesperado, llegando a pensar que el mundo está ahora mismo dependiendo de mí y que si no lo mando por lo menos a cincuenta personas, me harán brujería negra y nunca levantaré cabeza.

Pues bien, debes pensar antes de enviar cualquier noticia, meme o "fake news", que alguien se está riendo de ti, que alguien en su casa lo ha inventado para hacerle daño a otra persona y tú, de manera inocente o inconsciente, estás ayudándole a propagar la mentira. Sobre el coronavirus se escuchan miles de cosas, conspiraciones, ideas inventadas para un nuevo orden mundial. No digo que no haya parte de razón y verdad en algunas de las que se leen. No digo que todo sea mentira, pero sí que nadie te tome por tonto y que no ayudes a propagar bulos en las redes. Si lo haces, a ti no te pasará nada, pero a la persona a la que se ha dirigido la mentira, si conseguirás dañarla. Mira la noticia, piensa, infórmate y actúa si lo crees oportuno, pero por ti, no porque nadie te haya engañado.

Decía mi abuela que una mentira nunca se convertirá en una verdad, por muchas veces que se repita.