La peor noticia

No hay día que no haga bueno el anterior. Si ya es malo que España vaya a quedar en manos de un presidente condicionado por populistas e independentistas con escaso respeto a la unidad y a la Constitución, peor es que la Justicia europea exprese su disconformidad con decisiones de los tribunales españoles.

Sería inexplicable que Sánchez no contemplara alternativas distintas a las que ayer manejaba, porque con la decisión del tribunal europeo los independentistas se encuentran en condiciones de alzar su voz. Además de colocar al borde del descalabro al Gobierno cuando lo consideren pertinente.

Los socialistas europeos, a través de la declaración realizada por presidente del Parlamento, Sassoli, se han colocado al lado de los independentistas cuando exigen que se les permita tomar posesión de sus escaños cuanto antes. Pues sí que maneja bien Sánchez sus relaciones internacionales… Ni siquiera convence a los de su propia familia política.

Ayer, como se temía, el Tribunal de Justicia europeo dio oxígeno a los independentistas, cuestiona decisiones de la Justicia española y puede provocar que un personaje detestable como Puigdemont pueda circular por España con tranquilidad, ser candidato en las elecciones catalanas e incluso hacerse con la Generalitat. Convertido en héroe por un partido que atravesaba momentos difíciles, Junts per Catalunya, y al que el tribunal europeo ha puesto en casa, hasta el punto de que pasa a segundo plano la sentencia de inhabilitación de Quim Torra. No faltará mucho tiempo para que veamos a Puigdemont tomando posesión de su escaño y llevando la voz independentista a la Cámara europea.

Una Cámara en la que los partidos nacionales han dedicado años a utilizar como agencia de colocación para los que no sabían dónde colocar. PSOE y PP cuentan con diputados de reconocida solvencia que se han dejado la piel por nuestro país, pero también han metido con calzador a otros sin el nivel necesario para defender España en Europa. Como no ha sabido defenderla Sánchez. No se comprende que no haya tomado medidas para impedir determinadas decisiones en Bruselas y Estrasburgo, hablando con las autoridades políticas y judiciales antes de que se aprueben iniciativas políticas o se lleven propuestas a los tribunales. Lo que han hecho toda la vida PP y PSOE cuando estaban en manos de dirigentes que sabían moverse con la inteligencia suficiente para conseguir objetivos sin ser acusados de injerencia. Hay que apostar por gente con experiencia y trayectoria. Con la famosa regeneración de los partidos todo ha ido a peor. Este jueves ha sido aciago, porque lo que ocurre en Bruselas importa. Vaya si importa.