La verdad es que nos ha llovido esta Feria, pero yo no sabría decirles exactamente los días que ha llovido, pero agua ha caído, pero no nos ha pasado nada. Que hemos tenido más tiempo trabajando a las lavadoras, eso sí, y que tendremos manchas que nos recordarán esta Feria dentro de diez años, también. Pero mejor que una mancha nos recuerde un buen rato que otra cosa, me parece a mí.

La verdad es que me lo he pasado muy bien esta Feria, que puede ser que haya ido más días que otros años, sobre todo porque hemos tenido una temperatura de lujo, pero de lujo. Porque yo prefiero, y no sé ustedes, mojarme un poco y no pasar las calores de otros años, que a veces lo he pasado nada más que regular. Y en eso hemos triunfado, pero a base de bien.

La verdad es que Cayetano y Soraya lo hemos pasado en grande, sobre todo en esos encuentros que solo se dan en la Feria, con esos amigos que no ves desde hace mil y, de repente, como si fuera magia te vas encontrando uno detrás de otro. Lo peor es cuando te encuentras con alguien en la bulla, sobre todo si los otros no lo conocen y se tiran allí un rato esperando hasta que terminas con los saludos.

A mí me suele pasar, lo reconozco, y a Cayetano, porque es lo que tiene el tener tanta calle, que conocemos al ciento y la madre y a unos cuantos más. Pero bueno, que eso tampoco es malo, sobre todo cuando ves esos ojos de alegría y te dan esos abrazos que te dejan estrujado, que eso son signos de alegría que no se pueden disimular, me parece a mí.

Salvado el Córdoba Futsal, esta semana ha anunciado que va a renovar mucho el equipo, con la intención de no pasar los apuros de esta temporada. Eso es normal que pase en los equipos, sobre todo si los que mandan saben de esto y quieren lo mejor, para el equipo y la ciudad, que eso es lo que ha hecho García Román, que más no se le puede pedir a este hombre.

Pero también es normal que dé pena que se vayan los cordobeses que quedaban, alguno de ellos de los que nos hicieron subir a Primera. Y del otro, del Córdoba, que el nuevo que manda, ya manda, por lo visto, y lo que espero es que mande bien, y que no nos llevemos un chasco como este año.

Más contentos esta semana con la vuelta de Gudelj a los entrenamientos, que lo hemos echado mucho en falta, pero tela. Pues ya nada más que a jugar y a olvidarse de esos malos momentos. Y yo a descansar un poquito, que vaya mes de mayo me he tirado, de los muy buenos. Y no se olvide de votar.