Y el PSOE se frota las manos

Me despierto todas las mañanas con Juan Espadas. Salgo de casa y me asalta su enorme sonrisa cada vez que doblo la esquina. Un señor cercano y amigable sobre el rojo inconfundible del PSOE. Bajo por el Paseo del Salón y me saluda desde la parada del bus. Como si fuera el protagonista del último estreno de Netflix. Me dirijo al centro y me lo vuelvo a encontrar en el kiosko de prensa. ¿Han convocado elecciones en Andalucía y no me he enterado?

Los socialistas han empapelado media Granada con la cara del exalcalde de Sevilla. La razón es más que evidente: el candidato del PSOE, el que deberá medirse este año con Juanma Moreno en la carrera a San Telmo, es un absoluto desconocido en toda Andalucía oriental. Lo saben en el partido y lo revelan las encuestas. Y justo por eso sorprende que se hayan permitido el lujo de no poner su nombre. Lo apuestan todo a la marca: "La Andalucía que quieres", el puño y la rosa y un discreto corazón. ¿El mensaje es que nos vale Espadas pero nos valdría cualquier otro? Tendremos que esperar para saber si es una cautela legal o una campaña en dos tiempos: primero se suscita la intriga y luego se recompensa al espectador con el momento descubrimiento.

El despliegue se ha producido al mismo tiempo que terminaban las elecciones en Castilla y León con el peor escenario posible: la escalada de Vox y su reclamo de espacio institucional. Si las barbas del vecino ves trasquilar… Casi al compás de los tambores de guerra entre Ayuso y Casado dinamitando al PP y resucitando el fantasma de la corrupción. Han bastado unas horas para dar un vuelco completo al tablero. Todo apuntaba a un inminente adelanto electoral en Andalucía pero ahora lo prudente es aguantar. Poco importa que el relato estuviera medio fabricado. Para el suicidio siempre hay tiempo.

La campaña de imagen de Espadas no es ningún error. Iremos a votar antes o después del verano y, en márketing, está más que estudiado: hay que posicionar el producto. Hay que crear una necesidad previa, una ilusión, si luego queremos vender. El sondeo del CIS, previo a la crisis del PP, reforzaba este martes la victoria del PSOE con más de 7 puntos de distancia. La marca importa, el PSOE andaluz es el PSOE andaluz, pero también el cartel. Y, admitámoslo, pocos querrán comprar al candidato Espadas si no lo conocen. Por cierto, la respuesta aplastante a mi sondeo casero a pie de mupi: "¿Y ese quién es?".