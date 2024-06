El domingo pasado dimos un buen paso, bien grande, y hoy toca dar el segundo, además con todo a nuestro favor, para pasar a la segunda eliminatoria de la fase de ascenso. Pero hasta que eso no pase, yo no quiero hablar ni del Barça, ni del Ibiza ni de nadie, que todo en su momento, que anticiparse siempre es muy peligroso.

En casa de mi hermana nos juntamos unos pocos el domingo pasado para ver el partido contra la Ponferradina, que anda que no lo pasamos bien ni nada. Con las camisetas, con las bufandas, todos menos yo que no tengo de nada, que ya saben ustedes que de cuartos siempre ando regular, por no decir muy mal. Soraya, que es como es, que no se puede ser mejor y tener más detalles, me ha dicho que si el Córdoba sube a Segunda me regala la camiseta nueva.

Anda que no me ha hecho ilusión, pero tela, pero yo le he dicho que se espere, que por lo visto hay lío con la marca que ahora tiene y a lo mejor es bueno esperarse a la nueva, según me han dicho los amigos, que son los que entienden de esto. Yo no he tenido una camiseta de fútbol en mi vida, que la verdad es que antes no se estilaba tanto, pero es que ahora vas por la calle y parece un campo de fútbol, que raro es el chaval que no lleva una.

Antes era muy difícil ver a alguien, pero sobre todo era ver difícil ver a alguien con una camiseta del Córdoba, que por suerte eso ha cambiado y cada vez se ven más. Como las que se vieron el otro recibiendo a nuestro equipo en Ponferrada, que anda que no estuvo bonito eso, que hasta se me saltaron las lágrimas.

Algunos han dicho que nos juntáramos en Vista Alegre, y la verdad es que tiene que tener su cosa, que ojalá tuviera entrada para ir al Arcángel, pero no. Ya quisiera yo que eso fuera así, porque hoy tiene que haber un ambiente la mar de bonito, y encima lleno hasta la bandera, como tiene que ser. Además, con la suerte del tiempo este fin de semana, que ha bajado la temperatura un montón de grados, más ayuda.

En fin, que puede ser un día muy grande, y ojalá no sea el último y nos queden como, poco, otro más, y dentro de nada. Pero me callo, que hoy toca lo que toca, y a seguir serios, como el pasado domingo. Que vaya partido se marcaron, pero tela, que yo creía que metían el segundo y todo, que eso ya nos hubiera dado toda la tranquilidad.

Puede ser que sea mejor así, sin estar confiados, que hasta la cola todo es toro, como dice ese refrán que tanto se utiliza. Ojalá nos toque disfrutar y se aplauda a rabiar esta noche en el Arcángel, que esa sería la mejor señal, claro que sí. Pues nada, a cruzar los dedos y a esperar una alegría.