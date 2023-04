Una ley ha dado forma al compromiso andaluz con el flamenco, exigiendo, entre otras cosas, que este arte sea contenido curricular escolar. Cuesta, cuando se nos habla del compromiso estatal con el arte, no pensar en esa degeneración posible, que es la del compromiso del arte con el Estado. La imagen del presidente en un corrillo por bulerías frente al Parlamento siembra la duda de si esta ley no es tanto una forma de que el Gobierno promocione al flamenco, como una estrategia para que el flamenco lo haga con el Gobierno. Es necesario un muro de separación para que el jardín de la Iglesia no se mezcle con el desierto del Estado, escribía el reverendo Williams, previniendo frente a los favores públicos a la religión que puedan desvirtuar su veracidad. Una metáfora, la del muro, válida para todo aquello que, frente al ogro filantrópico, quiera permanecer indescifrable y sagrado, como el flamenco o como la propia Virgen del Rocío, que viene al caso. El Dios del clan no es otra cosa que el clan mismo, nos demostró Durkheim en sus formas elementales de la vida religiosa. Ello explica que, cuando de religión se trata, la gente no diferencie entre la ofensa a sus creencias y la ofensa de su persona, y que la parodia de la Reina de las Marismas, perpetrada por un humorista catalán, haya resultado para algunos hiriente u opresiva. La inquisidora asociación de abogados cristianos ha ido más allá, promoviendo el reproche penal. Ni la Virgen del Rocío ni cualquier otra deidad es titular de derechos, tampoco los sentimientos religiosos son límite legítimo al humor en una sociedad democrática. Aun así, que conste, no ha nacido cómico capaz de humillar a Andalucía o a sus inefables símbolos, por los mismos motivos que no hay sujeto que pueda humillar a la Lola Flores o a Picasso. Las coordenadas del Santuario neobarroco de Nuestra Señora del Rocío no distan de las de la laguna de Santa Olalla. El Tribunal de Justicia de la UE sentenció en 2021 que nuestras instituciones trampearon durante años al no contabilizar las extracciones de agua ilegales en las estimaciones sobre la explotación de aguas subterráneas en la comarca de Doñana. Hoy "Doñana está al borde de la desaparición por la impunidad de los responsables y el incumplimiento de las leyes", sostiene Javier Castroviejo. "Sorprende que adultos se obstinen y cierren los ojos a la realidad", afirma Miguel Delibes frente a un proyecto de ley que continúa la simulación. No se humilla con ello a Andalucía, sólo se la trata, por gobiernos autonómicos y estatales, como menor de edad.