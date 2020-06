ERTE a los políticos

Los parados andaluces que este verano hagan de vigilantes de las playas para la Junta se llevarán a casa 1.900 euros al mes, un salario mucho "más digno" que el de cientos de trabajadores que seguirán sosteniendo sectores estratégicos de la economía con sueldos encogidos en forma de ERTE. ¿Es justo?

Siempre he defendido que el esfuerzo hay que pagarlo tanto como el talento; que no podemos avanzar como sociedad sin sacrificios ni generosidad de forma colectiva y que es una contradicción exigir "a los mejores", especialmente en los puestos de mayor responsabilidad, pensando que lo harán por amor al arte.

¿De verdad alguien piensa que Mercadona tiene en estos momentos una oferta de empleo con contratos fijos de entre 2.900 y 5.700 euros al mes por marketing o postureo? En el fondo, es una cuestión de inteligencia y de competitividad. Pero lo que en el sector privado tiende a regularse, en el sector público se enfanga.

Hace unas semanas apoyé una iniciativa en change.org pidiendo que se bajaran los sueldos los políticos españoles y casi que me estoy arrepintiendo... No porque no piense que no deban contribuir a ese "fondo de emergencia para la reconstrucción" con el que Junta, por ejemplo, dará un hachazo al presupuesto de las universidades; sino por la demagogia y el oportunismo con que en España acabamos distrayendo siempre los debate.

En su día firmé la campaña casi por arrebato y patriotismo local (la iniciativa había partido del catedrático granadino Agustín Ruiz Robledo), pero no había dejado de reafirmarme estas semanas al ir conociendo la decisión de decenas de estados, desde Austria hasta Nueva Zelanda pasando por Japón, que han aprobando bajadas de sueldos como contribución solidaria a la batalla contra el Covid-19. ¡Los políticos dando ejemplo!

En España, desde Podemos no dejan de insistir en que los diputados se reduzcan el sueldo (en esta ocasión hasta un 60% por el coronavirus) y Vox también ha planteado un ajuste para los "altos cargos mejor retribuidos" como gesto de austeridad por el Covid-19.

Si a este "frente altruísta" le sumamos la deriva de la política nacional, con el bochornoso espectáculo que a diario nos llega de Madrid, ¿no aprobaría de inmediato un ERTE a los políticos? Dan ganas, sí. Pero hagámoslo sin escondernos. Asumiendo que no hablamos de sueldos ni de justicia, sino de tacticismo y de castigo. Y ese es otro debate.