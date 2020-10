Hay quienes alguna que otra vez parecen sentir que están viviendo algo que ya ha pasado y que se repite. Eso de tener déjà vu -un término francés que cuesta pronunciar al más pintado si es que tiene poco conocimientos de la lengua gala- no es algo que suela ser muy común, pero que de vez en cuando nos pasa. Y más ahora, que parece que estamos volviendo a los temidos meses de marzo y abril, en pleno confinamiento y en un estado de alarma que parecía que nunca se iba a acabar, pero como la memoria es selectiva no queremos acordamos o pensamos que eso de no poder salir de casa pasó hace ya demasiado tiempo.

Yo, sinceramente, no quiero tener un déjà vu respecto al confinamiento porque con una vez ha sido suficiente; supongo que será un deseo al que todos nos aferramos, pero este maldito coronavirus sigue aquí y todavía el sucesor de Fleming no acaba de aparecer por mucho que cada día que pase sea uno menos para que llegue la tan ansiada vacuna. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, el virus avanza y parece que no hay miedo o, al menos, cierto respeto, porque el miedo es libre. Todo hasta que la realidad de actitudes incívicas o comportamientos poco deseados o, simplemente porque el SARS-CoV-2 campa a sus anchas si no se le ponen fronteras y llegue el confinamiento o las medidas restrictivas pertinentes y la imposibilidad de poder salir o entrar a tu localidad a no ser que tengas el pertinente salvoconducto; de estos ejemplos, ya tenemos en la provincia.

Que se están haciendo las cosas bien, pues sería mentir, las cosas como son y se debe arriesgar, pues también, pero con suma prudencia porque nadie se puede permitir otra vez que la actividad se paralice, pero tampoco poner en juego la salud de todos. Una prueba de fuego que vamos a tener en Córdoba van a ser los Patios -creo que la decisión de su celebración se debería haber pensado mejor y comparto lo que ya ha publicado mi compañera Noelia Santos de que esto es una temeridad-.

Desde aquí mi admiración hacia quienes han dejado a un lado el temor al covid y abran de par en par las puertas de sus casas durante los próximos días, pero también una petición: que se cumplan todas y cada una de las medidas de seguridad para evitar que el coronavirus se expanda y Córdoba no tenga que ser portada de ningún medio por un contagio masivo, sino por la belleza eterna de sus Patios.