El Córdoba más accesible

El Córdoba dio esta semana un adecuado primer paso hacia su objetivo de recuperar la categoría que perdió hace unos meses. La campaña de abonos, con precios por debajo de la mitad respecto al año pasado, ha encontrado el unánime aplauso de la afición. Bien es cierto que no podía ser de otra manera, pues en Segunda RFEF el club no debía castigar a sus sufridores socios. Ahora bien, la apuesta es fuerte y mejora a la mayoría de rivales que pasarán por El Arcángel, con la diferencia de que el equipo blanquiverde tendrá un coste muy superior. Ahora no hay excusas. El fútbol está al alcance de cualquiera.