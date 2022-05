Candidatos a alcalde

El foco informativo está ahora mismo en las elecciones autonómicas del 19 de junio. Eso está claro. No obstante, hay quien ya mira un poco más allá y señala que en menos de un año -mayo de 2023- toca renovar los ayuntamientos. Y el caso de la ciudad de Córdoba parece un poco atípico porque, a día de hoy, solo se sabe que el actual alcalde, José María Bellido, será el candidato del PP. ¿Y a quién se enfrentará? Pues es una pregunta sin respuesta, ya que a día de hoy no tienen número uno -oficial- para sus listas ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni IU, ni Podemos, ni Vox. Tal vez quieren tomárselo con tranquilidad. O no.