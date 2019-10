Arde Madrid

El Gobierno sacará a Franco del Valle de los Caídos, es un reajuste democrático y un regate electoral. Pablo Casado, a quien San Pedro (Sánchez) se le ha aparecido para regalarle esta segunda oportunidad, ha virado hacia el centro. Hoy es más Rajoy que Aznar. El mismo día que el Supremo autorizó la exhumación, el diputado Pablo Montesinos explicó a este periódico cuál es la posición oficial del PP sobre esto: "Respetamos todas las decisiones judiciales". Fundido en negro. Pero en el PP hay nuevos dirigentes que no entienden que a veces es mejor taparse, esquivar el charco y no entrar a la muleta. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de ellas, tan increíble que no dejo de preguntarme si esta mujer, realmente, existe. Bastó que Rocío Monasterio, la de Vox, preguntase por su "silencio" ante la exhumación del dictador para que Ayuso diera el cante. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha declarado -léanlo bien- que Ciudadanos impedirá que en 2019 ardan las iglesias. Como en el 36. Da la impresión de que quema otras cosas. Cuando Rita Maestre, ahora de Más Madrid, asaltó la capilla de la Complutense en tetas, lo hizo al grito de "arderéis como en el 36". Génova trata de disculpar a Ayuso por lo que un día dijo Rita. "No es esto, no es esto", se quejó Ortega. España se repite más que el ajo.