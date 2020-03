Pensamos que la realidad supera a la ficción o al revés? Este es el pensamiento que nos invade cuando descubrimos que la situación que nos llega es sanitariamente tan intensa y perversa al redescubrir la novela de este nombre. La obra se llama Los ojos de la oscuridad y fue publicada en 1981 por Dean Koontz, que narra la creación de un virus en un laboratorio que bautiza como Wuhan-400, porque fue desarrollado por RDNA en las afueras de la ciudad de Wuhan y fue la cepa cuatrocientos la creada, y viable, por el hombre en ese centro de investigación bacteriológico. En la edición del 1981 de The Eyes of Darkness, esta arma biológica se denominó Gorki-400, en referencia a una localidad rusa. El nombre del arma fue cambiado a Wuhan-400 cuando el libro fue reeditado en 1989, según el South China Morning Post, aunque no sabemos por qué se cambió de la ciudad rusa de Gorki a la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, Wuhan ni siquiera fue mencionado originalmente en The Eyes of Darkness y que fue creado por los rusos y emergió de la ciudad de Gorki. Posiblemente, la editorial quitó la referencia a la Guerra Fría.

Por otra parte, en 2008 la futuróloga Sylvia Browne, autora estadounidense, afirmó y predijo un brote internacional de un virus este año, 2020. Escribía hace 12 años lo siguiente: "Alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando a los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos". Por desgracia, esta señora murió (predijo su propia muerte a los 88, errando por 11 años, ya que falleció a los 77) y no podrá saber si acertó en su premonición, y si se considera que acertó, fue pura casualidad.

Sea como fuere, esta pandemia no tiene la mortalidad que tenía el virus en la novela y que la población está reaccionando de una forma colaborativa, que nos enseña que en los periodos de dificultad estamos unidos y aportando todos y cada uno de nosotros lo mejor, debiendo continuar con aislamiento domiciliario y distanciamiento social hasta que la autoridad sanitaria lo disponga.

Según el The New York Times, Singapur, Taiwán y Hong Kong ofrecen estrategias exitosas, al menos hasta ahora, para combatir una pandemia. ¿Nos preguntamos por qué en Europa y en Estados Unidos no podemos hacerlo? Porque hemos ido detrás de y no delante de. Posiblemente, la experiencia de los sistemas de vigilancia en Singapur, Taiwán y Hong Kong construidos durante años después de que no lograron detener otro brote peligroso, el SARS, hace 17 años. Estados Unidos disolvió su unidad de respuesta a pandemias en 2018. No se debe de bajar la guardia y la anticipación en el sistema de vigilancia es clave.

Hago una llamada a los políticos para que den ejemplo y no pongan en riesgo a los demás Y que la prepotencia de la que hacen gala la dejen aparcada y se auto impongan el Artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Seguiremos luchando, porque el aislamiento y la cuarentena funcionan.