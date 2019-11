Tras lo malo, lo peor

La dimisión preventiva de Pedro Sánchez, por las tendencias que tras el cierre de los colegios electorales marcaban las encuestas. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido el primero en interpretar la nueva estrategia que tendrá que marcar su partido a partir de ahora si no quieren que le atropellen por la derecha. De ahí que no dudara un instante en pedir la renuncia del candidato que técnicamente ha ganado las elecciones. Pero es que los populares han cambiado de perseguidor. Y el nuevo cabalga, desbocado, y a lomos de más de 3,5 millones de habitantes. Y eso que García Egea desconocía a esa hora que Vox le había madrugado el triunfo en su propia región de Murcia. En estas condiciones, ya lo anunció Casado, no piensa dejarle el liderazgo de la oposición a Santiago Abascal.

Así que ya sabemos quién acapara los titulares de las urnas del 10 de noviembre. A todos les van a servir los resultados de la formación ultraderechista. A todos no. Albert Rivera prometió en este periódico celebrar el viernes su 40 cumpleaños, pasase lo que pasase, pero es difícil soplar con fuerza las velas cuando se ha liderado el tránsito hacia la irrelevancia a gran velocidad y en tiempo récord. "Gracias a todos los que habéis matado a Ciudadanos", resumió Rivera las responsabilidades en los oscuros enemigos que han debido tenderle una trampa y que seguramente ha provocado los bandazos de estos meses de la formación naranja. Difícil papel para sus consejeros en el Gobierno de coalición en Andalucía con los populares. El partido no era una organización de verdad, sino una marca al servicio del líder. Pero cuando la ambición desmedida conduce a la precipitación, el electorado suele preferir los partidos originales antes que apostar por la copia.

¿Y Sánchez, qué? Pues ahora ya sí podemos tenerle miedo a Vox y, ademas, contamos con la España plurinacional representada en la sopa de letras del Congreso. Hasta once formaciones nacionalistas, regionalistas, independentistas, o que quieren "jaquear" directamente el sistema democrático español, acogerá la Cámara Alta. Qué trago para los leones. Ingobernable hasta para el mismísimo Frankenstein, aunque Pablo Iglesias se empeñe en pedirle su cuota en el Consejo de Ministros. Menos mal que en Villarroya los vecinos hicieron pasar su cáliz en 32 segundos y que ahora, ¡Teruel existe!