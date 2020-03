Qué imagen

Para disfrutar en todo su esplendor de las maravillas de Repor, al que aludía hace poco en esta columna, haría falta un pequeño detalle: que se emitiera en HD (Alta Definición). Porque del material que el equipo que dirige Ignasi Rodríguez entrega a emisiones a lo que nosotros vemos en pantalla dista un trecho considerable.

Las imágenes de los reportajes, limpias, cristalinas, nítidas, en las que se podría leer incluso la letra pequeña de la caja de cualquier medicamento, salen empastadas, sucias y borrosas. Repor sufre el castigo de salir a través del Canal 24 Horas (el único del grupo RTVE que no emite en HD). Pero su tormento no acaba en la baja resolución de las imágenes. El martirio añadido que padece viene en forma de rodillo de noticias en el margen inferior de la pantalla. Unos titulares que en la mayor parte de los casos no aportan nada y carecen de sentido. Porque no están actualizados. Porque se repiten como un bucle sin fin. Porque molestan mucho y a cambio dan bien poco.

A veces a uno le da la impresión de que lo falta en la empresa pública de comunicación más grande de España es un poco de sentido común. No se entiende de otra forma que entre tantísimos jefes y coordinadores y responsables y directores, a nadie se le haya ocurrido regalar a Repor una emisión en La 1 o en La 2. Siquiera a las tantas de la madrugada. Sería la única manera que sus fieles podríamos rescatar los reportajes tal y como el equipo los concibe. Es ofensivo para el programa y para sus espectadores que el formato se esté emitiendo en unas condiciones de calidad tan desastrosas y obsoletas. De todo punto vergonzosas en pleno 2020.