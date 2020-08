El genial hallazgo del Café Baiana

El azar es el mejor aliado del gastronauta cuando se acierta de pleno por puro acaso con un desaliñao tabernáculo pero auténtico del lugar como este Café Baiana, en Olhão-Portugal, diminuto, sin otro atractivo más que el que tu buen olfato experimentado te dicta. Lugareños ociosos y parlanchines, ambiente distendido entre conocidos. Destaca una dueña que charla con todos y regaña a los hombres y ríe abiertamente..."vamos a tomarnos una cervejinha aquí, no? Sin dudarlo".

Botellín de SAGRES gelado y aceitunas aliñás del carajo. Gustazo.

Ves pasar una bandeja de sardinas grelhadas grandes y cantúas. "Pedimos unas?, dale". Llegan muchas en un bandejón: grasientitas, vivas, carnosas y sabrosas. Las acompañan unas magníficas batatas cozidas amarillas-'saladas' y otras rojizas-dolces y una ensalada-pipirrana fresquísima. La mezcla de la carne de la sardinha con la de la papa (sobre todo con la dulce) es prodigiosa. A los 5 minutos reponen de sardinas la bandeja: al abarrote. No hay límite nos dice Baiana, hasta que digamos basta...o suficiente!...mientras increpa a uno de los habituales que quiere cachondeito mientras se jinca un prato de frango frito que no veas.

Cuarto botellín ya. Que los vayamos poniendo en fila en el pollete de la acera pa contarlos después. Obrigado.

Nos venimos arriba. Vemos la pizarra: lulas fritas...."Baiana faça o favor...una de lulas pero pocas ". Consulta con su cozinheira..."tardan unos diez minutos"...no tenemos ninguna prisa.

Llegan escondidinhas en una batería de batatas fritas: doradas oscuras, pequeñas, enteras, rehogadas en aceite con ajos, sin limpiar, sus interiores parecen el relleno natural que remedamos los hispanos para los nuestros. ¡¡Deliciosas!!

Cafelitos güenos y charla, han pasado dos horas y media...la cuenta: 20 euros....entonces? Dónde está el placer, donde la alegría, ¿dónde esa vida destetada de una felicidad imposible pero ansiada? ¿No estará aquí ahora en estos breves momentos de alegría de vivir inesperada? Seguro que sí.

Búsquenla porque no hay otra, queridos. That's all folks!!