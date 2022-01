El estigma de la fibromialgia

Uno de los dolores en teoría reumatológicos es la fibromialgia. Se trata de la segunda causa de consulta en los servicios de reumatología, aunque la población general desconoce exactamente en qué consiste. La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la OMS hace ya casi 30 años y, a pesar de ello, los afectados, en su mayoría mujeres, se siguen sintiendo incomprendidos e incluso estigmatizados. En España se estima que la sufren más de 900.000 personas y padecen sobre todo dolor músculo-esquelético generalizado y fatiga, y otros muchos síntomas como trastornos digestivos, del sueño, depresión y ansiedad. Debido a su sintomatología difusa es una enfermedad difícil de diagnosticar. Su diagnóstico suele llegar entre la segunda y la cuarta década de la vida. Su causa sigue siendo desconocida, pero en cualquier caso, sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes, es muy incapacitante y provoca un alto absentismo laboral.

Un temprano diagnóstico, la continua formación de los profesionales, el tratamiento multidisciplinar, la información del paciente y el autocuidado son algunas de las claves de esta enfermedad. La Sociedad Española de Reumatología ha actualizado recientemente su documento de consenso sobre la fibromialgia, en el que han participado, además de reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, pacientes y médicos de atención primaria. Gracias a los hallazgos en neurociencias ha aumentado el conocimiento sobre esta enfermedad. Esto ha ayudado a comprender algunos mecanismos y a manejarla de la mejor forma posible. Expertos como el doctor Cayetano Alegre, reumatólogo del Hospital Dexeus Quiron Barcelona, afirman que los dolores se alivian con ejercicio físico, "por lo que está cada vez más claro que el tratamiento multidisciplinar a base de fármacos, ejercicio y psicoterapia es lo que ha demostrado tener una mayor eficacia, y que la educación e información del paciente mejora las expectativas de éxito. Además, se lanzado una guía que recoge información sobre la fibromialgia, su diagnóstico y su tratamiento".

'Aprendiendo a convivir con la fibromialgia' es un documento realizado por la SER y por el Grupo Gefiser (Grupo de Estudio de la Fibromialgia de la Sociedad Espan~ola de Reumatología), con consejos sobre cómo afrontar el día a día con la enfermedad. Destaca la importancia de practicar actividad física, realizar terapia psicológica y mejorar los hábitos de sueño, seguir una dieta mediterránea y no fumar. Unas recomendaciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Tal y como recoge la SER, "el diagnóstico se realiza exclusivamente por las manifestaciones clínicas comentadas anteriormente y que son descritas por el paciente, y aunque la exploración física no aporta información imprescindible para el diagnóstico, porque no existe ningún dato objetivo, las pruebas de imagen, especialmente la resonancia magnética funcional, han permitido saber que en los pacientes con fibromialgia hay una alteración de la actividad de algunas zonas y núcleos cerebrales, pero todavía no se ha descrito un patrón especifico". Seguro.