El FMI mejora sus perspectivas económicas mundiales para 2023. Año qué será de desaceleración económica y punto de inflexión hacia un mayor crecimiento y menor inflación. No así España, para la que empeora sus perspectivas de crecimiento en 2023 y 2024, 1,1% y 2,4% respectivamente. No obstante es el país que más crece, pero el único de la Eurozona que todavía no ha alcanzado el nivel de PIB de 2019.

Las perspectivas de recesión mundial en 2023 se desvanecen. No obstante la persistencia y el desbordamiento de la inflación han motivado el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales, con fuertes subidas de los tipos de interés, que continuarán, aunque moderándose, durante el primer semestre de 2023. La subida de tipos de interés, la pérdida de capacidad adquisitiva de los consumidores y la caída de márgenes de las empresas por aumento de costes auguran un menor crecimiento mundial, que descenderá del 3,4% en 2022 al 2,9% en 2023, para volver a subir al 3,1% en 2024. Las economías emergentes tendrán mejor comportamiento que las avanzadas. China e India serán las responsables del 80% del crecimiento mundial frente al 10% que aportarán Estados Unidos y Europa. El crecimiento de Estados Unidos caerá en 2023 hasta el 1,4% y continuará su descenso en 2024 hasta el 1%, siendo una de las economías avanzadas con peor comportamiento, debido a las subidas de tipos de interés de la Fed y al excesivo endeudamiento del sector público. El crecimiento de la zona del euro descenderá hasta el 0,7%, para rebotar en 2024 hasta el 1,6%, logrando librarse de la recesión anunciada. Las economías emergentes y en desarrollo serán la excepción ya que el crecimiento en 2023 y 2024 será del 4% y del 4,2% respectivamente, superando el crecimiento del 3,9% en 2022. Destaca el crecimiento previsto para China en 2023 del 5,1% y de India del 6,1%. La apertura económica de China tras el desconfinamiento posiblemente sea el factor más importante para evitar la recesión mundial. China e India serán los dos pilares principales del crecimiento mundial en 2023. Sorprenden las previsiones del FMI para Rusia, que tras una reducida caída de su PIB del -2,3% en 2022, muy inferior a la prevista , crecerá un 0,3% en 2023 y un 2,4% en 2024. De ser así el efecto de las sanciones económicas ha sido muy limitado.

El año 2023 será también un punto de inflexión para la inflación. Consecuencia de las políticas restrictivas de los bancos centrales es posible que la inflación general alcance su techo durante 2023 y empiece a moderarse este mismo año y en 2024. No obstante permanecerá alta y la subyacente continuará subiendo, lo cual obligará a los bancos centrales a mantener las subidas de tipos de interés, aunque más moderadas. ¿Hasta cuándo? Todo va a depender de que se logre evitar la recesión o que esta sea muy suave. De momento los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, no dan señales de relajación. Habrá que ver si son capaces de mantenerse firmes a las presiones sociales y políticas de los gobiernos en el caso de que las subidas de tipos de interés acaben desencadenado una gran recesión.