Yo no sé cómo lo hicimos, pero al final pudimos ver el concierto de Rosalía, que allí había más gente que en la bulla de la Feria, pero tela, una cosa, y tengo que reconocer que me gustó, y mucho, que esa chavala tiene su cosa y sus maneras, y muy distintas del resto, y eso es algo que siempre es bueno para una artista, me parece a mí, que no sea como el resto, que sea diferente y eso lo tiene esta chavala.

Y también tiene unas uñas que da miedo ver, largas y extrañas, que yo no sé lo que hace cuando le pica la nariz, que eso tiene que ser un asunto complicado, pero tela, que puedes acabar sacándote un ojo y todo, y no se crean que estoy exagerando. Aunque bueno, que cada uno haga con sus uñas lo que le dé la gana, digo yo, que mientras no molesten al que esté al lado, pues eso. Pero volviendo a la música, que es lo que realmente importa, a mí me gustó bastante Rosalía, porque es una cosa muy moderna, pero mucho, pero es que luego canta flamenco como las mejores, pero muy bien, que tiene voz para apagar una carretera de velas, lo que yo les diga, que cuando se puso a cantar ese tango tan famoso casi pone la plaza de toros del revés, pero tal y como lo estoy contando. En fin, que menos mal que salió bien la cosa después de todo el lío que se había montado la semana anterior, porque podría haber sido ya el remate, la peor despedida a Isabel, la anterior alcaldesa, y la peor bienvenida al alcalde nuevo, que todavía no sé el nombre, solo el apellido, Bellido, que por cierto es un apellido muy cordobés, que yo conozco unos pocos, la verdad. Lo que sí me ha llamado la atención es que muy joven, con todo lo que tiene eso, de bueno y de malo, claro.

La verdad es que a mí, siendo buen alcalde, haciendo buenas y muchas cosas por nuestra Córdoba bendita, me da igual de cuál partido sea, la verdad sea dicha, porque por encima de todo está nuestra Córdoba, y nada más, me parece a mí. Por eso yo le pido que se dedique a esto a tiempo completo, que se pare con la gente por la calle, que yo lo voy a parar seguro, que nos escuche y que trate de sacarles los cuartos a los del gobierno de Sevilla y a los de Madrid, que eso es lo que nos hace falta. Que si hace falta le pida las uñas prestadas a Rosalía y rasque donde tenga que rascar, que eso nadie se lo vamos a reprochar, que un alcalde tiene que pedir mucho y a quien sea. Y que haga muchas cosas para nuestro mayo, pero que no se olvide de los otros meses, sobre todo de junio y julio, que son los más duros porque vienen detrás. En fin, que tiene un privilegio muy grande, pero también una gran responsabilidad, y yo lo único que espero es que le vaya bien.