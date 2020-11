En las últimas semanas no paramos de hablar de las personas que podemos entrar en los sitios, que hay cifras, limitaciones y aforos para todos los gustos, que además son cambiantes, porque cada poco los cambian, según la cosa esta vaya para más o para menos. Todo un lío que nos da para muchas horas de referir y protestar, ya saben ustedes.

La verdad es que hay cifras que no se pueden entender, y ya me las pueden explicar dos millones de veces, porque no tienen ninguna lógica, pero ninguna, por mucho que se pongan. No es normal que a la plaza de toros, a Los Califas, puedan entrar una barbaridad de aficionados, miles, y al Arcángel ninguno, o cuatrocientos como pusieron, eso no es normal, digan lo que digan, porque esos números no tienen lógica alguna, y que venga alguien y me diga lo contrario, que yo no lo voy a entender nunca. Como tampoco es normal que vayas al supermercado y que, por lo que me han contado, que yo soy de las tiendas de mi barrio, la gente se te suba en lo alto, como si se fuera a acabar la comida de las estanterías. Pues tampoco es normal, como tampoco es que se junten ocho o diez amigos en la casa de uno, tampoco.

Porque si seguimos haciendo esas cosas, aunque sigamos criticando a los demás, nunca vamos a terminar de salir de esto, me parece a mí, porque no se van a frenar los contagios de ninguna de las maneras, y eso es una pena. Porque hay mucha gente mayor y mucha gente con otras enfermedades que este mal bicho no lo soporta y pasa lo que no queríamos que pasase.

Como los líos que se montan en las familias a las hora de las reuniones o de ir a un sitio a comer, que yo no he visto la de números y combinaciones que tienen que hacer. Que si los niños en una mesa y los mayores en otra, que las mujeres en una y los hombres en otra, una cosa, vamos, que así andamos. Y por lo que cuentan así vamos a seguir durante un tiempo más, que yo creo que no quieren que pase lo de antes, que nos da un poco de libertad y la liamos parda, porque la verdad es que eso es lo que hemos hecho en verano y en el puente del Pilar. Y yo sé que estamos todos más que hartos, yo el primero, pero que como no hagamos las cosas bien esto nos va a durar mucho más de lo que imaginamos, pero mucho más. En fin, que muchos repiten lo de salvar la Navidad, y yo soy de los que piensan que primero nos salvemos nosotros, y luego todo lo demás, pero lo primero es lo primero.