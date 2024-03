'El rey regente', la nueva novela del historiador cordobés José Calvo Poyato

Si Enrique IV, conocido como El impotente, hubiese dejado un testamento, podría haber optado por dejar el Reino de Castilla a su hija Juana, llamada La Beltraneja, o a su hermana, Isabel, que fue la que realmente reinó. La búsqueda de ese documento es la trama de El rey regente (Harper Collins, 2024), la nueva novela del historiador cordobés José Calvo Poyato.

Calvo Poyato (Cabra -Córdoba-, 1951), que no recuerda si hace la veinte o la veintiuna novela y su libro 42 o 43 si se suman sus ensayos sobre historia, aborda en su nueva obra "un periodo, a mi modo de ver apasionante, de la historia de España, que va desde el momento en que muere Isabel la Católica hasta que muere Fernando el Católico, es decir, finales de 1504 hasta comienzos de 1516".

Es una época, según ha asegurado José Calvo en una entrevista con EFE, en la que "los personajes que circulan por esos años son de un atractivo enorme. Desde Felipe El Hermoso, a su mujer, Juana, la que decían que estaba loca, el cardenal Cisneros o Nebrija. Es decir, hay una pléyade de personajes que me parecen extraordinarios, incluida la segunda mujer de Fernando el Católico, Germana de Foix".

Para Calvo Poyato, es un tiempo en el que "se entrecruzan muchos intereses políticos y en mi opinión, Fernando es capaz de seguir asentando los pilares de lo que va a ser el gran imperio español medio siglo después".

Fidelidad con los hechos históricos

Como señala el autor, "para que una novela histórica sea histórica no puede alterar los hechos", y en esta es sabido que quien reemplazó en el trono de Castilla a Enrique IV fue su hermana Isabel. Para dotar de una narrativa a la obra "suelo colocar alguna trama verosímil que encaje en el periodo en el que están desarrollándose los acontecimientos históricos".

Para El rey regente, "lo que he hecho ha sido utilizar la posibilidad de que Enrique IV dejase un testamento", como de hecho lo asegura el jurista castellano Galíndez de Carvajal, aunque no haya constancia de su existencia. Ese testamento desvelaría si Isabel la Católica era una usurpadora del trono o si Enrique IV la señaló en la sucesión "porque entendía que su hija era hija de la reina (su esposa, Juana de Portugal) pero no hija suya". De ahí el apelativo de La Beltraneja, al entenderse de que su verdadero padre era Beltrán de la Cueva.

Aunque, como ha subrayado Calvo Poyato, "a poco que se sepa algo de historia, se sabe el final", si es histórica de verdad, "la novela llega a un público al que no llega el ensayo de historia". Por eso cree que "las novelas históricas pueden aportar mucho al conocimiento de nuestro pasado".

El rey regente presenta a un Fernando el Católico que tuvo que abandonar Castilla a la muerte de Isabel la Católica, pero que ejerció la regencia en dos ocasiones, además de gobernar en su territorio, Aragón.

La marca del tiempo de los acontecimientos

Como todas las novelas de José Calvo Poyato, esta obra "tiene su propio perfil, que está marcado por el tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos", lo que le invita a rechazar lo que entiende que es "una especie de tendencia", a su juicio, "muy fuerte", que se produce de "emitir juicios sobre personajes de otra época con criterios actuales".

"La gente de otro tiempo tiene una escala de valores diferente -ha argumentado-. Tiene consideraciones sobre los asuntos muy distintos a los actuales. Por lo tanto, creo que nos equivocamos de cabo a rabo cuando a gente de hace quinientos años la juzgamos con criterios de hoy".

Un personaje al que le dedicó otra novela, El Gran Capitán (Plaza y Janés, 2015), aparece en esta asumiendo dejar de ser virrey de Nápoles para ser alcaide de Loja por decisión de Fernando de Aragón, un hecho real. Es, a su juicio, un ejemplo de la diferencia de valores entre épocas: "Ni replica. Se va de alcaide a Loja. Eso es como si ahora a un presidente del Gobierno o un vicepresidente, un personaje que está en la cúspide del poder político de nuestro tiempo, le dijeran que se fuese de concejal a un pueblo de la Sierra de Granada, que es lo que lo que Fernando el Católico hizo con el Gran Capitán".

"En aquella época el honor era muy importante para la gente del siglo XVI y, por ejemplo, hoy, supongo que nos importa a la mayoría de la gente un bledo. Nos importa mucho más el dinero", ha enfatizado.

Sobre si hay otra obra en ciernes, José Calvo Poyato ha afirmado: "Estoy siempre dándole vueltas a esto. Siempre digo que se está escribiendo cuando estás documentándote, incluso cuando vas a los sitios para ver determinadas cuestiones que se pueden ver in situ".

Para El rey regente, por ejemplo, visitó Tordesillas y Medina del Campo (Valladolid), donde muere Isabel la Católica.