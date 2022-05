La Junta reacciona a las protestas y anuncia la reapertura "inminente" de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba

La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva, ha anunciado este jueves que la sede principal de la Filmoteca de Andalucía, que está ubicada en Córdoba y que está cerrada por obras de remodelación, se podrá volver a "disfrutar" por el público de forma "inminente", en concreto desde "el próximo mes" de junio.

Casanueva ha reaccionado así después de que en las últimas semanas la Plataforma Ciudadana La Filmoteca se queda en Medina y Corella haya protagonizado varias concentraciones en Córdoba exigiendo la reapertura de las instalaciones, que llevan "cerradas desde hace más de un año y sin programación", a pesar de que la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, "prometió que estarían funcionando en febrero pasado con total normalidad".

Ante ello, Casanueva ha explicado que ha mantenido una reunión "con algunos miembros" de la plataforma, con la que, según ha señalado, la Junta mantiene "una relación fluida" y, por ello, "en todo momento se les ha ido informando de los pasos" que se daban con esta intervención, y les respondía a "aquellas dudas que tenían".

Entre ellas se incluyen las referidas al "retraso de la obra actual", que es achacable a la "nidificación de un ave" protegida, "que ha hecho que durante varios meses no podamos trabajar en la obra, al igual que ocurrió" en su día con las obras del aledaño Palacio de Congresos de Córdoba, "que en su primera fase también tuvo una parada" por el mismo motivo.

A ello hay que sumar, en el caso de la Filmoteca, "la huelga del transporte, que ha afectado a todo el mundo de la construcción y, por supuesto, la guerra (de Ucrania)", que ha provocado que "ciertos materiales no se hayan suministrado en tiempo y forma, y haya habido retrasos" por ello, "pero no solo en la Consejería de Cultura, sino en todo lo que tiene que ver con la construcción".

De forma concreta, según ha precisado, para completar la intervención en la Filmoteca de Andalucía "faltaba un salva escaleras, porque la actuación es de accesibilidad, y el salva escaleras llegó ayer (por el miércoles) y se está montando", de manera que "en los próximos días esperamos recepcionar la obra, y ya acondicionar, terminar de pintar", llevar a cabo un proceso de limpieza, y poner a disposición durante el mes de junio la sala de proyección" y retomar la prestación de "servicios en la propia Filmoteca" y que, entre tanto, se han venido "prestando en el C3A", el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, también ubicado en Córdoba.

En consecuencia y según ha resaltado Casanueva, "ya es inminente el que podamos disfrutar del espacio de la Filmoteca en el próximo mes" y "en las mejores condiciones", ofreciendo un espacio "renovado y accesible para toda la ciudadanía".

Falta de comunicación

Tras esta reunión, la plataforma ciudadana La Filmoteca se queda en Medina y Corella se ha concentrado ante el Ayuntamiento y acto seguido ante la Delegación Territorial de Cultura de la Junta. Su portavoz, Eduardo de la Torre, ha asegurado que esperan que sea cierta la nueva fecha de apertura, ya que se ha aplazado en dos ocasiones.

De la Torre ha insistido en una falta de comunicación con Casanueva, a quien se ha dirigido para indicarle que: "si estuviese al frente de un centro sanitario, eso no hubiese ocurrido". El portavoz ha asegurado que la obra está sin recepcionar, no obstante, como ha indicado "se pueden hacer recepciones parciales", siempre que las obras que están sin concluir no afecten al desarrollo de la actividad.

Además, De la Torre ha señalado que llevan 13 años sin director y "no teníamos gerente" hasta que en esta reunión con la delegada se le ha informado del nuevo nombramiento, "no han tenido el detalle de llamar al portavoz para informarle".